Reciclado emprendedor: Éxito de la muestra anual del EPJA N° 708 en Esquel

Con una alta participación de la comunidad, la Escuela EPJA N° 708 llevó a cabo su 18ª Muestra Anual de Estudiantes Emprendedores durante la tarde de ayer, jueves 6 de noviembre. El evento, que por segunda vez se realizó fuera de la escuela, convocó a vecinos a participar en una jornada que combinó deporte, arte y exposición de proyectos basados en la premisa del reciclado de materiales.

El Director del EPJA N° 708, Flavio Vega, había destacado previamente el compromiso de los 254 estudiantes de la matrícula con la puesta en práctica de proyectos con valor social y comercial.

Muestra, Duatlón y Arte Local

La jornada comenzó con una propuesta deportiva y culminó con la exhibición de los stands y shows en vivo.

Duatlón: El evento deportivo comenzó a las 18:30 horas con la largada en la calle Irigoyen, detrás del Zoom de la Politécnica.

Apertura de Stands: A las 19:00 horas dio inicio formal la Muestra Anual, con la exposición de los trabajos de los estudiantes y stands de emprendedores invitados de la ciudad.

Reciclado como Eje Pedagógico

Los proyectos exhibidos incluyeron servicios, comidas y, principalmente, artículos creados a partir del reciclado. Los ejemplos destacaron la creatividad de los alumnos:

Cajitas y alajeros hechos con papel reciclado .

Macetas creadas a partir de plástico.

El enfoque pedagógico es la puesta en práctica del proyecto, no solo la elaboración. Los docentes de áreas como Lengua, Matemática y Comercialización acompañan a los estudiantes en el proceso de "puesta en comercialización" y en la conformación de valores.

Como innovación educativa, este año participaron también los estudiantes de segundo año, con el objetivo de familiarizarlos con la "puesta en escena" y usar la evaluación de la comunidad como una instancia de aprendizaje.

F.P