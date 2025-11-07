13°
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Reciclado emprendedor: Éxito de la muestra anual del EPJA N° 708 en Esquel

La 18ª Muestra, realizada ayer en la calle, exhibió proyectos como alajeros de papel y macetas de plástico. Estudiantes de segundo año se sumaron a la exposición.
Con una alta participación de la comunidad, la Escuela EPJA N° 708 llevó a cabo su 18ª Muestra Anual de Estudiantes Emprendedores durante la tarde de ayer, jueves 6 de noviembre. El evento, que por segunda vez se realizó fuera de la escuela, convocó a vecinos a participar en una jornada que combinó deporte, arte y exposición de proyectos basados en la premisa del reciclado de materiales.

 

 

El Director del EPJA N° 708, Flavio Vega, había destacado previamente el compromiso de los 254 estudiantes de la matrícula con la puesta en práctica de proyectos con valor social y comercial.

 

 

Muestra, Duatlón y Arte Local

 

La jornada comenzó con una propuesta deportiva y culminó con la exhibición de los stands y shows en vivo.

 

 

  • Duatlón: El evento deportivo comenzó a las 18:30 horas con la largada en la calle Irigoyen, detrás del Zoom de la Politécnica.

     

 

 

  • Apertura de Stands: A las 19:00 horas dio inicio formal la Muestra Anual, con la exposición de los trabajos de los estudiantes y stands de emprendedores invitados de la ciudad.

     

 

Reciclado como Eje Pedagógico

 

Los proyectos exhibidos incluyeron servicios, comidas y, principalmente, artículos creados a partir del reciclado. Los ejemplos destacaron la creatividad de los alumnos:

 

 

  • Cajitas y alajeros hechos con papel reciclado.

     

  • Macetas creadas a partir de plástico.

     

 

El enfoque pedagógico es la puesta en práctica del proyecto, no solo la elaboración. Los docentes de áreas como Lengua, Matemática y Comercialización acompañan a los estudiantes en el proceso de "puesta en comercialización" y en la conformación de valores.

 

 

Como innovación educativa, este año participaron también los estudiantes de segundo año, con el objetivo de familiarizarlos con la "puesta en escena" y usar la evaluación de la comunidad como una instancia de aprendizaje.

 

 

F.P

 

