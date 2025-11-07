11°
18° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
07 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Lluvia de pétalos de tulipanes, al ritmo de la cumbia de "Tía María"

La banda local será parte del cierre de la temporada de tulipanes en la plaza de Trevelin en la tarde de mañana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El fin de la temporada de tulipanes en la región, tiene hace años un despliegue especial con la lluvia de pétalos de tulipanes.

 

Esta temporada, será doble, con una primera tanda de pétalos que caerán sobre el campo Tulipanes Patagonia.

 

Y mañana sábado, el escenario será la Plaza central de Trevelin, con música y feria durante toda la tarde, donde la nueva banda de cumbia local "Tía María" sera la banda de sonido.

 

"Tía María": todos los hits de cumbia para bailar bajo los pétalos de tulipán

 

La banda local "Tía María" continúa un año de mucha actividad en escenarios y fiestas privadas con su repertorio de cumbia popular de ayer y hoy.

 

Integrada por la vocalista Anita Donn, Emi Medina en teclados, "El Facha" Mancel en timbales, Lulo " el pulpo" Nahuelpan en percusión , Leo "Slash" Mellado en guitarra y "Coco yacaré" Aravena en el bajo. La banda desplegará todo su brillo y baile tal cual en la producción audiovisual con la que anticiparon el evento, bailando entre las hileras de coloridas flores y aviones que serán los que hagan llover los pétalos.

 

}SL

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caza furtiva: Detienen a un conductor con carne de guanaco en bolsas de consorcio
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
4
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
5
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -