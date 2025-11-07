Lluvia de pétalos de tulipanes, al ritmo de la cumbia de "Tía María"

El fin de la temporada de tulipanes en la región, tiene hace años un despliegue especial con la lluvia de pétalos de tulipanes.

Esta temporada, será doble, con una primera tanda de pétalos que caerán sobre el campo Tulipanes Patagonia.

Y mañana sábado, el escenario será la Plaza central de Trevelin, con música y feria durante toda la tarde, donde la nueva banda de cumbia local "Tía María" sera la banda de sonido.

"Tía María": todos los hits de cumbia para bailar bajo los pétalos de tulipán

La banda local "Tía María" continúa un año de mucha actividad en escenarios y fiestas privadas con su repertorio de cumbia popular de ayer y hoy.

Integrada por la vocalista Anita Donn, Emi Medina en teclados, "El Facha" Mancel en timbales, Lulo " el pulpo" Nahuelpan en percusión , Leo "Slash" Mellado en guitarra y "Coco yacaré" Aravena en el bajo. La banda desplegará todo su brillo y baile tal cual en la producción audiovisual con la que anticiparon el evento, bailando entre las hileras de coloridas flores y aviones que serán los que hagan llover los pétalos.

