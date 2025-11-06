Quema de cubiertas en DICASUR: trabajadores se manifestaron frente a la empresa

Situación de deuda y abandono

Aldo Reyes, tuno de los trabajadores, fue consultado por la situación que están viviendo él y su compañeros. Los trabajadores están protestando por la deuda de sus salarios, hay quienes se les adeudan más de tres meses, acumulando ahora la séptima quincena impaga. La quema de cubiertas se realizó para visibilizar y difundir la situación en la comunidad, para "que se acerque alguien" y para que la gente "se entere de la situación real" y del "abandono sufrido". La falta de los ingresos ha obligado a muchos trabajadores a optar por otros trabajos para poder subsistir, ya que aseguran que "se deben boletas de luz, boletas de gas" y no tienen el recurso económico para cubrir las "cosas básicas del hogar".

Incumplimiento de acuerdos

Aldo Reyes enfatizó el fracaso de las instancias de negociación previas. Según relató, en la Secretaría de Trabajo de Esquel se llevaron a cabo audiencias donde se "firmamos también en conformidad algunos pactos ahí para que se vayan cumpliendo", relativos a las quincenas adeudadas y los pagos futuros a partir de octubre. No obstante, lamentó que dichos acuerdos "tampoco se han cumplido".

Respecto a la comunicación con la patronal, Reyes aseguró que el último contacto con Rafael Nataine, titular de Dicasur, fue "en el mes de julio más o menos". Desde entonces, Nataine "no vino nunca más y no hemos tenido más, no hemos tenido ninguna información de nada".

En cuanto a la figura de Damián Dadá, quien iba a asumir el control a partir del 1 de octubre, el empleado confirmó que fue él quien depositó y pagó la segunda quincena de julio, pero luego "no hemos recibido haberes de nada" de su parte. Si bien esperaban una reunión con Dadá, quien supuestamente llegaba a Esquel, Reyes indicó que él "no se presentó ni ayer ni hoy".

Finalmente, el entrevistado dejó en claro que, legalmente, la situación no ha cambiado: "Nosotros seguimos perteneciendo a la empresa Dicasur y como empleador es el señor Nataine. Él es nuestro jefe. Dicasur sigue siendo la firma en la cual nosotros pertenecemos como trabajadores". Por ello, el reclamo se dirige directamente al frigrorífico y su titular.

Reclamo de soluciones concretas

Los trabajadores, que mantienen el mismo plantel de personal, aseguran que la protesta se extenderá el "tiempo que sea necesario hasta que nos den una respuesta". "Necesitamos que nos den algo concreto, que ya no nos mientan más principalmente. Si esto se termina, que se termine, pero que nos indemnicen y nos vamos. Así podemos desvincularnos de acá y poder laburar en algún otro lugar," manifestó Reyes.

El vocero fue claro en exigir que los responsables "vengan y den la cara. Ya basta de teléfono, basta de mensajitos, basta de audio".

Red43 consultó al respecto a Damián Dadá, quien es señalado como encargado de la empresa actualmente, pero hasta el momento no ha realizado declaraciones.

Noticia en desarrollo.

E.B.W.