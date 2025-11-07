11°
Viernes 07 de Noviembre de 2025
07 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ingram recibió a Jubilados Autoconvocados de Trevelin y Sus Parajes

El intendente Héctor Ingram se reunió con integrantes de “Jubilados Autoconvocados de Trevelin y sus Parajes” para avanzar en la creación del Consejo Local de Adultos Mayores y abordar temas vinculados a su bienestar.
Por Redacción Red43

El intendente Héctor Ingram recibió este viernes a Liliana Golding, Roberto Gil y Nilda E. Jones, integrantes de “Jubilados Autoconvocados de Trevelin y Sus Parajes”.

 

 


Durante el encuentro, se avanzó respecto a la formación del Consejo Local de Adultos Mayores. Aprovechando el encuentro, el Intendente junto a sus interlocutores, analizaron brevemente algunos de los desafíos que el grupo de vecinas y vecinos de la tercera edad afrontan. 
Ingram se puso a disposición, (y con él a su gabinete social) para avanzar en objetivos que implique la mejora de la calidad de vida de jubilados y jubiladas. Golding destacó el hecho de que el Jefe Comunal estuviera al tanto de las situaciones planteadas.

 

 

R.G.

 

