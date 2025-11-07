Ingram recibió a Jubilados Autoconvocados de Trevelin y Sus Parajes

El intendente Héctor Ingram recibió este viernes a Liliana Golding, Roberto Gil y Nilda E. Jones, integrantes de “Jubilados Autoconvocados de Trevelin y Sus Parajes”.



Durante el encuentro, se avanzó respecto a la formación del Consejo Local de Adultos Mayores. Aprovechando el encuentro, el Intendente junto a sus interlocutores, analizaron brevemente algunos de los desafíos que el grupo de vecinas y vecinos de la tercera edad afrontan.

Ingram se puso a disposición, (y con él a su gabinete social) para avanzar en objetivos que implique la mejora de la calidad de vida de jubilados y jubiladas. Golding destacó el hecho de que el Jefe Comunal estuviera al tanto de las situaciones planteadas.

R.G.