14°
16° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
08 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Este miércoles será la última sesión de "Ver la música"

El ciclo de intervenciones visuales y sonoras de ARDA Studio tendrá una noche especial distendida en el Centro Cultural Melipal. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

"Cerramos un ciclo", dicen desde ARDA Studio, al invitar a la última edición de "Ver la música".

 

La propuesta tuvo 4 ediciones diferentes a lo largo del 2025, donde Catalina Ardiles y Boris Damitio recorren sus herramientas creativas de DJ y VJ para brindar experiencias artísticas únicas e irrepetibles en tiempo real.

 

Se viene la quinta y última: "Este último encuentro del año será una versión más distendida: un espacio para charlar, contemplar o bailar mientras la experiencia audiovisual sucede en tiempo real.

 

Queremos despedir el año con ustedes, con una copa de vino y una atmósfera para dejarse llevar.

 

El miércoles 12 de noviembre a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal, Sala Griselda Cea, las entradas ya están disponibles con reserva previa al 11 2387 0800 (Cata)

 

Mezclas sonoras @_maafac_
Mezclas visuales @catalina__ardiles
Intervención Vocal @facundomirandajusto
Sponsor Luengo Hnos

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tierras privadas: La Policía del Chubut actúa con determinación en la recuperación de predios
2
 Conflicto de Tierras: Detallan la acusación por el ingreso a un campo en Gualjaina
3
 La joven que encontraron por una foto está grave: hipotermia severa y apenas balbucea
4
 Fuerte olor nauseabundo en una ladera: la última y macabra pista en la búsqueda de los jubilados
5
 Escuela N° 188 de Alto Río Percy promueve el sentido de pertenencia y se prepara para el Día de la Tradición
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Destacados
destacados |
Por Red43 -
destacados |
Por Red43 -