Este miércoles será la última sesión de "Ver la música"

"Cerramos un ciclo", dicen desde ARDA Studio, al invitar a la última edición de "Ver la música".

La propuesta tuvo 4 ediciones diferentes a lo largo del 2025, donde Catalina Ardiles y Boris Damitio recorren sus herramientas creativas de DJ y VJ para brindar experiencias artísticas únicas e irrepetibles en tiempo real.

Se viene la quinta y última: "Este último encuentro del año será una versión más distendida: un espacio para charlar, contemplar o bailar mientras la experiencia audiovisual sucede en tiempo real.

Queremos despedir el año con ustedes, con una copa de vino y una atmósfera para dejarse llevar.

El miércoles 12 de noviembre a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal, Sala Griselda Cea, las entradas ya están disponibles con reserva previa al 11 2387 0800 (Cata)

Mezclas sonoras @_maafac_

Mezclas visuales @catalina__ardiles

Intervención Vocal @facundomirandajusto

Sponsor Luengo Hnos

SL