Esquel, Argentina
Sabado 08 de Noviembre de 2025
08 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Aldea Escolar: Llovieron pétalos de tulipanes en su aniversario

Un gesto que llenó de color y alegría el cumpleaños del paraje antes del gran cierre de temporada que llevará pétalos a la plaza de Trevelin 
Lluvia de tulipanes sobre Aldea Escolar: un gesto que llenó de color y alegría el cumpleaños del paraje

 

 

Desde Cabañas Las Rosas agradecen el enorme gesto del señor Juan Carlos Ledezma y Queque Parodi, de Patagonia Bush Pilots, quienes sorprendieron a la comunidad con una lluvia de tulipanes sobre las cabañas y el predio de Aldea Escolar, en el marco de la celebración del aniversario del paraje.

 

 

El colorido homenaje se vivió con mucha emoción entre vecinos y visitantes, que disfrutaron de este gesto especial que ya comienza a sentirse como una tradición cada vez que el cielo de la cordillera se cubre de flores.

 

“Queremos agradecer profundamente esta visita tan especial, que llenó de alegría nuestro lugar y a quienes compartimos este día tan significativo”, expresaron desde Cabañas Las Rosas.

 

