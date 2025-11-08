Aldea Escolar: Llovieron pétalos de tulipanes en su aniversario

Lluvia de tulipanes sobre Aldea Escolar: un gesto que llenó de color y alegría el cumpleaños del paraje

Desde Cabañas Las Rosas agradecen el enorme gesto del señor Juan Carlos Ledezma y Queque Parodi, de Patagonia Bush Pilots, quienes sorprendieron a la comunidad con una lluvia de tulipanes sobre las cabañas y el predio de Aldea Escolar, en el marco de la celebración del aniversario del paraje.

El colorido homenaje se vivió con mucha emoción entre vecinos y visitantes, que disfrutaron de este gesto especial que ya comienza a sentirse como una tradición cada vez que el cielo de la cordillera se cubre de flores.

“Queremos agradecer profundamente esta visita tan especial, que llenó de alegría nuestro lugar y a quienes compartimos este día tan significativo”, expresaron desde Cabañas Las Rosas.