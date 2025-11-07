Luis Cayulef recibió el alta médica y podrá volver a correr

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Luis Cayulef recibió ayer la noticia que más esperaba en los últimos dos meses. La cardióloga que lo atendió en el Hospital Zonal de Esquel le confirmó que los estudios médicos, realizados en Bariloche, salieron bien y que a partir de ahora podrá volver a correr, aunque de manera pausada para ver cómo evoluciona su cuerpo.

Sin dudas que esta noticia le cambio la cara a Luis Cayulef quien recordemos hace un par de meses se había desvanecido mientras entrenaba al costado de la Ruta 40 Turística, sobre el ingreso a Esquel.

A partir de ese momento la incertidumbre se apoderó de él y tras haber viajado un par de veces a Bariloche, recién a fines de este mes de octubre pudo hacerse los estudios médicos y conocer ayer los resultados.

“Ayer llegó el informe con los resultados y estoy muy contento por la noticia que recibí”, destacó un emocionado Luis a este medio.

¿Cuál fue la recomendación médica para este tiempo?, Luis la explica de la siguiente manera: “en lo inmediato, me dijo que no vuelva a correr fuerte, que vuelva de a poco, que tenga mucha paciencia. Tengo que volver tranquilo, a conciencia y un paso a la vez”.

La verdad que fue una situación bastante complicada y al ver hoy el informe, se nota que no es nada sobre el corazón, no hay que asustarse ni nada porque lo que se encontró en el estudio está todo bien, está todo excelente, así que puede volver a correr. Claro en este tiempo de incertidumbre, aumentó unos 3kg y habrá que bajarlos, nomás.

“Por el momento es volver suave, de a poco, ver cómo está el cuerpo, empezar en el gimnasio y en el psicólogo. Yo creo que va a ser un largo camino, pero bueno, ya más tranquilo”.

“Los estudios que me hice, fueron en Bariloche. Ambos el día 31 de octubre. A las 8 de la mañana me hice una resonancia cardíaca, donde estuve en un tubo durante una hora, con distintos movimientos, y después, al mediodía, tuve otro estudio que fue un electrocardiograma, arriba de una cinta y bueno, corriendo en distintas frecuencias, con cables en el pecho, y unos aparatitos más”.

- ¿Si no te hubiese pasado esto, estarías en el K42 ahora en Villa la Angostura?

- No, no, no, no (lo repitió varias veces).

- ¿No lo tenías planificado?

- No, no, no estaría allá. Esa es una carrera importante, pero es cara, es muy cara. Las inscripciones caras, el alojamiento, el trasado, las comidas. Todo es caro.

Tal vez hubiese estado en Senderos Trevelin. Aunque tal vez lo haga caminando solo los 5km.