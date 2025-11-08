13°
08 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Fontana viajará a Cholila para la Gran Final del Fútbol Cordillerano

Mañana se jugará la revancha de la finalísima. Quien gané se asegurará el pase al Torneo Regional Federal de la próxima temporada
Terminó siendo un gran clásico de los últimos tiempos. Es que Belgrano de Cholila y Fontana de Trevelin se han enfrentado en los últimos meses regalándole a la gente grandes partidos, por lo parejo, por lo bien jugado y sobre todo por la emoción. Seguramente el que se lleve a cabo este domingo no faltará a esa regla.

 

En la localidad de Cholila se llevará a cabo el encuentro revancha de la Finalísima cuyo ganador clasificará directamente al Torneo Regional Federal de la temporada 2026/2027 y quien pierda tendrá la posibilidad de jugar el clasificatorio provincial.

 

 

El partido se jugará en la cancha de Belgrano de Cholila, mañana a las 15 horas y se espera, sin lugar a dudas, una multitud de ambas parciales quienes colmarán el coqueto estadio.

 

Es cierto que, en el torneo doméstico, ambos equipos andan a los tumbos, pero seguramente sus jugadores ya tenían planificado dejar todo este domingo en la gran final.

 

Claro que, de haber un empate, cualquiera sea el resultado, el encuentro se definirá por tiros desde el punto penal.

 

En el partido de ida, que se jugó en Trevelin, el mismo terminó igualado en un tanto por bando y son tan parejos los equipos que uno considera que el ganador de mañana saldrá airoso solo por aprovechar los pequeños detalles.

 

