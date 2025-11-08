Corcovado completó las obras de desagüe y cuestiona un fallo judicial desmedido

La Municipalidad de Corcovado informó que finalizó las obras complementarias de desagüe sobre la Avenida Belgrano, ejecutadas luego del adoquinado de esa arteria principal. Los trabajos incluyeron bocas de tormenta, entubamientos y derivaciones pluviales, con una inversión cercana a los dos millones de pesos, realizada íntegramente con recursos municipales.

Desde el Ejecutivo local destacaron que las tareas fueron realizadas conforme a las recomendaciones técnicas y con el objetivo de prevenir anegamientos y garantizar un drenaje adecuado en la zona. “Las obras están terminadas, funcionan correctamente y pueden ser verificadas por cualquier vecino. La Municipalidad ha cumplido con su deber y con la comunidad”, afirmaron las autoridades.

Antecedentes del caso

El conflicto se originó a partir de una acción judicial presentada por un vecino, quien denunció que tras el adoquinado de la Avenida Belgrano, el escurrimiento del agua de lluvia afectaba su vivienda. Según la presentación, las precipitaciones generaban anegamientos en su propiedad, lo que derivó en una acción preventiva de daños que resultó favorable al demandante.

Sin embargo, desde el municipio aclararon que la vivienda del vecino en cuestión se encuentra construida por debajo de la línea municipal, lo que contribuyó a los problemas de acumulación de agua. Además, señalaron que, tras la resolución judicial, el municipio ejecutó las obras necesarias para canalizar correctamente el drenaje pluvial hacia el arroyo lindante, eliminando así el riesgo de escurrimiento hacia la propiedad del demandante.

Un informe técnico profesional presentado ante la Justicia confirma que las obras municipales cumplieron su propósito y que actualmente no existe afectación ni riesgo alguno para el vecino.

Cumplimiento y cuestionamientos al Poder Judicial

Pese a haber cumplido con las medidas ordenadas, la Municipalidad manifestó su preocupación por la actitud de algunos sectores del Poder Judicial de Esquel, que —según el comunicado oficial— no se habrían acercado a constatar las obras terminadas antes de emitir nuevos pronunciamientos.

En el expediente, el abogado del vecino promueve la realización de una obra de gran magnitud y altísimo costo, que incluiría la pavimentación y readecuación integral de varias calles adyacentes. El municipio calificó esa exigencia como “una obra faraónica imposible de afrontar dentro del presupuesto municipal”, al representar cientos de millones de pesos, el equivalente a nueve masas salariales completas.

“Hablar de inversiones de ese tamaño cuando los trabajos necesarios ya se ejecutaron, y con resultados comprobables, carece de toda razonabilidad”, remarcaron desde el Ejecutivo.

Llamado a la responsabilidad institucional

El municipio de Corcovado exhortó al Poder Judicial a actuar “con prudencia, equilibrio y conocimiento del territorio”, evitando decisiones que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos esenciales o el funcionamiento normal de la administración local.

Asimismo, las autoridades advirtieron que evaluarán presentar denuncias ante el Consejo de la Magistratura en caso de que se emitan fallos “irracionales o desproporcionados” que pretendan imponer obras inviables o que excedan las capacidades financieras del municipio.

“La Justicia debe ejercer control, no destruir la administración. Corcovado ya hizo las obras necesarias; lo que falta es sentido común y responsabilidad institucional”, concluye el comunicado oficial.