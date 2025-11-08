Autosur inaugura su nuevo salón en Trelew: un hito histórico para la provincia

El próximo jueves 13 de noviembre desde las 19 horas, Grupo Autosur vivirá un momento trascendental: la inauguración oficial de su nuevo salón en Trelew, una mega obra que marca el inicio de una nueva etapa en la evolución del grupo y que representa un hito en la historia automotriz de la provincia.

El evento contará con la presencia de diversas personalidades del ámbito empresarial, político e institucional, y con la comitiva principal de Renault Argentina, encabezada por su CEO, Pablo Sibilla, quien acompañará este momento tan significativo para la red y la región.

También se presentarán 2 unidades nuevas en la familia Renault: Koleos Full Hibrid E-Tech y el Renault Arkana hybrid E-Tech, con especialistas de la terminal contando las características de cada uno.

La inauguración de este nuevo espacio posiciona a Autosur como el concesionario más moderno de la provincia de Chubut, y el único en Sudamérica que cuenta con las actualizaciones edilicias y de imagen corporativa exigidas por Renault Francia. Este avance no solo consolida el liderazgo del grupo en la Patagonia, sino que también refuerza el compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia en la atención al cliente.

Con casi cuatro décadas de historia, Autosur sigue apostando al crecimiento, a la generación de empleo y al desarrollo regional. La inauguración de este nuevo salón en Trelew no solo celebra una obra arquitectónica de envergadura, sino también el inicio de una nueva era para el el desarollo automotriz patagónico.