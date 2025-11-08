14°
16° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
08 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Autosur inaugura su nuevo salón en Trelew: un hito histórico para la provincia

Con casi cuatro décadas de historia, Autosur sigue apostando al crecimiento, a la generación de empleo y al desarrollo regional. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El próximo jueves 13 de noviembre desde las 19 horas, Grupo Autosur vivirá un momento trascendental: la inauguración oficial de su nuevo salón en Trelew, una mega obra que marca el inicio de una nueva etapa en la evolución del grupo y que representa un hito en la historia automotriz de la provincia.

 

El evento contará con la presencia de diversas personalidades del ámbito empresarial, político e institucional, y con la comitiva principal de Renault Argentina, encabezada por su CEO, Pablo Sibilla, quien acompañará este momento tan significativo para la red y la región.

 

 

También se presentarán 2 unidades nuevas en la familia Renault: Koleos Full Hibrid E-Tech y el Renault Arkana hybrid E-Tech, con especialistas de la terminal contando las características de cada uno.

 

La inauguración de este nuevo espacio posiciona a Autosur como el concesionario más moderno de la provincia de Chubut, y el único en Sudamérica que cuenta con las actualizaciones edilicias y de imagen corporativa exigidas por Renault Francia. Este avance no solo consolida el liderazgo del grupo en la Patagonia, sino que también refuerza el compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia en la atención al cliente.

 

Con casi cuatro décadas de historia, Autosur sigue apostando al crecimiento, a la generación de empleo y al desarrollo regional. La inauguración de este nuevo salón en Trelew no solo celebra una obra arquitectónica de envergadura, sino también el inicio de una nueva era para el el desarollo automotriz patagónico.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tierras privadas: La Policía del Chubut actúa con determinación en la recuperación de predios
2
 Conflicto de Tierras: Detallan la acusación por el ingreso a un campo en Gualjaina
3
 La joven que encontraron por una foto está grave: hipotermia severa y apenas balbucea
4
 Fuerte olor nauseabundo en una ladera: la última y macabra pista en la búsqueda de los jubilados
5
 Escuela N° 188 de Alto Río Percy promueve el sentido de pertenencia y se prepara para el Día de la Tradición
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -