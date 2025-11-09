"Remembranzas" baila por un sueño: el grupo busca fondos para viajar a Sarmiento

El Instituto de Arte Folclórico "Remembranzas" quiere viajar a Sarmiento y para lograrlo, están recaudando fondos.

Con el imponente tren "La Trochita" como fondo, el grupo se juntó y mostró un poco de su trabajo: "Hoy estamos recaudando fondos para concretar el viaje de la sección infantil y pre-infantil a la localidad de Sarmiento".

Los grupos de el Instituto "Remembranzas" están invitados a participar del Festival Internacional de Danza, que se realizará los días 28 y 29. Entre las actividades que organizaron para recaudar el dinero necesario, también se encuentra la venta de tortas fritas y empanadas, y una tómbola próxima a realizarse.

Además, adelantaron que el 15 de noviembre van a estar la "Plaza del Cielo" festejando el Día de la Tradición junto con otros grupos de danza de la zona: "A partir de las 17:00 hs vamos a estar en la plaza, van a haber foodtrucks y manualeros también".

Para colaborar con el Instituto "Remembranzas" y ayudarles a cumplir su sueño pueden comunicarse al 2945-642574, o a través del alias "remembranza2025" a nombre de David Paredes: "Cualquier ayudita nos viene bien", concluyeron.

R.G.