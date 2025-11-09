22°
Domingo 09 de Noviembre de 2025
Equipos campeones de la Liga Municipal de Fútbol Infantil participan en un torneo binacional en Futaleufú

En el marco del fortalecimiento de los lazos deportivos y culturales entre Esquel y Futaleufú, los equipos campeones de la Liga Municipal de Fútbol Infantil viajaron a Chile. 
Representando a Esquel y Trevelin, participaron los equipos de 32 Futsal, Lala Gym y Fontana, con un total de 56 niños y niñas que viajaron para disputar los partidos en el Gimnasio Municipal de Futaleufú.

 

Este torneo forma parte de un trabajo conjunto impulsado por el intendente Matías Taccetta y el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, con el objetivo de fortalecer los lazos binacionales y promover el intercambio a través de eventos deportivos, culturales, turísticos y educativos entre ambas localidades.

 

“Este tipo de encuentros no solo promueven el deporte, sino también los valores de la amistad, la convivencia y el respeto. A través del deporte en este caso, fortalecemos los lazos entre Esquel y Futaleufú, creando oportunidades de intercambio y crecimiento para nuestros chicos”, destacó el intendente Taccetta.

 

Las delegaciones esquelenses estuvieron acompañadas por el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel y el coordinador de Programas de Fútbol, Emanuel Brunt, quienes destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro para las infancias y juventudes de la región.

 

En esta oportunidad, los encuentros en Futaleufú representaron los partidos de ida del torneo binacional. 

 

En las próximas semanas, será el turno de recibir a los equipos chilenos en el Gimnasio Municipal de Esquel, continuando con esta competición que definirá a los campeones del torneo binacional.

 

 

R.G.

 

