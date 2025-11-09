Equipos campeones de la Liga Municipal de Fútbol Infantil participan en un torneo binacional en Futaleufú

Representando a Esquel y Trevelin, participaron los equipos de 32 Futsal, Lala Gym y Fontana, con un total de 56 niños y niñas que viajaron para disputar los partidos en el Gimnasio Municipal de Futaleufú.

Este torneo forma parte de un trabajo conjunto impulsado por el intendente Matías Taccetta y el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, con el objetivo de fortalecer los lazos binacionales y promover el intercambio a través de eventos deportivos, culturales, turísticos y educativos entre ambas localidades.

“Este tipo de encuentros no solo promueven el deporte, sino también los valores de la amistad, la convivencia y el respeto. A través del deporte en este caso, fortalecemos los lazos entre Esquel y Futaleufú, creando oportunidades de intercambio y crecimiento para nuestros chicos”, destacó el intendente Taccetta.

Las delegaciones esquelenses estuvieron acompañadas por el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel y el coordinador de Programas de Fútbol, Emanuel Brunt, quienes destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro para las infancias y juventudes de la región.

En esta oportunidad, los encuentros en Futaleufú representaron los partidos de ida del torneo binacional.

En las próximas semanas, será el turno de recibir a los equipos chilenos en el Gimnasio Municipal de Esquel, continuando con esta competición que definirá a los campeones del torneo binacional.

