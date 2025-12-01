Personajes camperos: Sharon tocó en el Estadio Ferro

Sharon y Los Camperos del Chamamé fue parte de un momento inolvidable en Buenos Aires.

Los artistas locales fueron invitados por la banda "Ke Personajes" a sumarse a su show en el estadio de Ferro. La presentación fue un éxito rotundo y marcó un hito para la agrupación, que cumplió el sueño de pisar uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Sharon, Embajadora Cultural y Turística de Trevelin, interpretó su versión campera de "Cuidado que te supero", un hito en redes sociales y en fiestas populares de todo el país, que queda consolidado en el cancionero nacional al ser parte del set de Ke Personajes

La banda de Emanuel Noir recibió –a través de Sharon– un voucher con alojamiento y excursiones en nuestra zona, como gesto de reconocimiento y también como invitación para que próximamente visiten Trevelin.

