El grupo Amanecer Tropical tiene nuevo disco y comienza una nueva temporada de giras por la región, llegando incluso a Chile con su fiesta y propuesta familiar de cumbia, ranchera y sonido bien patagónico para bailar.



Compartiendo esos sonidos en vivo en Red43, estuvieron Fabián y Lucas González: “Yo soy el fundador junto con Fabián del grupo Amanecer Tropical”, explicaron, acompañados por Raúl Rivera en esta ocasión. la formación completa estuvo en 2025 dedicada a grabar su nuevo disco”.



El grupo comparte a la comunidad su cuarta producción discográfica: “El cuarto material discográfico del grupo grabaciones en FL Producciones”, su propio estudio: “Hicimos todas las tomas para poder enviárselo a Víctor Moreno de Chile, WD Records, estuvo trabajando en la parte de masterización de este disco, así que la verdad que muy contento de trabajar con él, aprendimos mucho también”.



La conexión internacional de un sonido que no sabe de fronteras en la Patagonia, y los llevará al país vecino dentro de poco, en la gira que ya comenzó: “Venimos de El Bolsón hace poquito, estuvimos este fin de semana largo tocando en El Bolsón, así que un gran saludo para Miguel Jara López”, así como también agradecen a todas las personas que los apoyan y asisten a los recitales en cada lugar.



El 17 de enero, Amanecer Tropical estará en Gualjaina, en la gran Fiesta del Jinete y el Folclore, el 14 de febrero estarán en la Fiesta de Tortilla de Recoldo, en Cierra Colorada, y el 15 de febrero en la Fiesta Regional de la Mujer Campesina de Colan Conhué.



Y en el camino de Amanecer, está asomar del otro lado de la cordillera: “Villarrica, muy pronto estamos para llegar por allá, así que le vamos a mandar un gran saludo a todos los hermanos chilenos, hemos estado ya en Chile anteriormente”.



