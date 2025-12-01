17°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 01 de Diciembre de 2025
01 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

¿Quiénes son las nuevas autoridades de Bomberos Voluntarios de El Hoyo?

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo realizó su Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, donde se aprobaron los balances de tres ejercicios y se eligió una nueva Comisión Directiva. La votación fue unánime.
Escuchar esta nota

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo desarrolló el 29 de noviembre la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, convocada de acuerdo a lo establecido por la Comisión Directiva y cumpliendo con el Orden del Día previsto.

 

Durante la reunión se realizó la lectura del Orden del Día. Luego, los presentes abordaron la consideración de la memoria institucional, los balances generales y los estados de resultados correspondientes a los Ejercicios N.º 19, 20 y 21, que abarcan los períodos 01/07/2020–30/06/2021, 01/07/2021–30/06/2022 y 01/07/2022–30/06/2023.

 

También se presentó el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, tras lo cual todos los puntos sometidos a votación (incluida la aprobación de la memoria y los balances) fueron avalados por unanimidad.

 

 

Concluidas las instancias formales, la Asamblea avanzó con la elección de las nuevas autoridades, conformando la siguiente Comisión Directiva:

 

  • Presidente: Sofía Cerella

     

  • Vicepresidentes: Guillermo Iturrieta y Mansilla

     

  • Secretario: Martín Morras

     

  • Tesorero: Laura Fernández

     

  • Vocal 1°: Claudia Lorena Quilodrán

     

  • Vocal 2°: Julián Rapoport

     

  • Vocal Suplente 1°: Marisa Muñoz

     

  • Vocal Suplente 2°: Carolina Real

     

  • Revisor Titular: Fernando Moyano

     

  • Revisor Suplente: Juan Pablo Angeli

     

La institución remarcó la importancia de esta instancia para mantener la regularidad administrativa y fortalecer el funcionamiento del cuerpo de bomberos fundamental para la comunidad de El Hoyo.

 

 

 

O.P.

 

