¿Quiénes son las nuevas autoridades de Bomberos Voluntarios de El Hoyo?

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo desarrolló el 29 de noviembre la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, convocada de acuerdo a lo establecido por la Comisión Directiva y cumpliendo con el Orden del Día previsto.

Durante la reunión se realizó la lectura del Orden del Día. Luego, los presentes abordaron la consideración de la memoria institucional, los balances generales y los estados de resultados correspondientes a los Ejercicios N.º 19, 20 y 21, que abarcan los períodos 01/07/2020–30/06/2021, 01/07/2021–30/06/2022 y 01/07/2022–30/06/2023.

También se presentó el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, tras lo cual todos los puntos sometidos a votación (incluida la aprobación de la memoria y los balances) fueron avalados por unanimidad.

Concluidas las instancias formales, la Asamblea avanzó con la elección de las nuevas autoridades, conformando la siguiente Comisión Directiva:

Presidente: Sofía Cerella

Vicepresidentes: Guillermo Iturrieta y Mansilla

Secretario: Martín Morras

Tesorero: Laura Fernández

Vocal 1°: Claudia Lorena Quilodrán

Vocal 2°: Julián Rapoport

Vocal Suplente 1°: Marisa Muñoz

Vocal Suplente 2°: Carolina Real

Revisor Titular: Fernando Moyano

Revisor Suplente: Juan Pablo Angeli

La institución remarcó la importancia de esta instancia para mantener la regularidad administrativa y fortalecer el funcionamiento del cuerpo de bomberos fundamental para la comunidad de El Hoyo.

O.P.