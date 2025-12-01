Aumentos: alquileres, prepagas y servicios complican el bolsillo en diciembre

Diciembre comienza con un nuevo esquema de incrementos que impactará directamente en el costo de vida de los habitantes de Chubut y la Patagonia. Los aumentos se concentran en servicios esenciales y rubros clave, con algunas particularidades regionales.

En el sector de las prepagas, los planes de salud aplicarán una suba que se ubica en el rango del 2,1% al 2,5%. Es relevante notar que algunas de las principales entidades, como OSDE, confirmaron que la actualización para la región Patagónica será del 2,5%, un porcentaje mayor al promedio nacional.

Respecto a los alquileres, los contratos que se actualizan seguirán los siguientes incrementos, válidos a nivel nacional: el ajuste trimestral será del 6,43%, el cuatrimestral del 8,46%, el semestral subirá 14,1%, y el incremento anual alcanzará el 39,2%.

En cuanto a las tarifas de servicios, se ha establecido un nuevo marco regulatorio que fija valores diferenciados para la energía eléctrica y el gas a partir de diciembre. En la boleta de luz, el Gobierno fijó nuevas tarifas, impactando de manera diferenciada por jurisdicción. En la provincia de Chubut, esta actualización se sumará al traslado de los costos mayoristas que ya inciden en el valor final de las boletas. En cuanto al gas, los nuevos cuadros tarifarios dispuestos para diciembre también impactan en el costo del servicio en la región. Además, las facturas reflejarán el aumento del 3,8% aplicado al consumo del mes anterior, lo que presiona el gasto de los hogares.

Finalmente, se espera una nueva suba en los precios de los combustibles, un rubro sensible en la Patagonia por la logística de distribución y el costo del transporte.

Estos incrementos reafirman la presión inflacionaria en el último mes del año, obligando a las familias a recalcular su presupuesto de cierre de 2025.

E.B.W.