Relevamiento hortícola: El INTA y el ISET 815 miden la producción local en Trevelin y Esquel

En un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el sector educativo, se dio a conocer un diagnóstico exhaustivo sobre la realidad de los productores hortícolas de las localidades de Trevelin y Esquel.

La presentación se realizó en la Agencia de Extensión Rural Esquel del INTA, siendo el resultado de un relevamiento llevado a cabo entre agosto y octubre de 2025. El estudio fue desarrollado por profesionales del INTA junto a estudiantes avanzados de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria del ISET N.º 815.

Información precisa para la acción integral

El diagnóstico se centró en 14 productores que actualmente comercializan su producción, buscando obtener datos actualizados y precisos ante la escasez de información disponible sobre el sector hortícola en ambos ejidos.

Esta falta de datos dificultaba el análisis de la eficiencia productiva, las condiciones agroecológicas y la distribución territorial de las unidades, limitando la capacidad de diseñar estrategias efectivas para su fortalecimiento.

Objetivos y utilidad del relevamiento

La finalidad principal del trabajo es identificar y caracterizar las unidades hortícolas, comprendiendo en profundidad su organización, desempeño productivo e impacto ambiental y económico.

Se espera que la información obtenida sea crucial para acompañar el diseño de políticas públicas, orientar estrategias de asistencia técnica y promover un desarrollo sustentable que beneficie tanto a las y los productores como a toda la comunidad.

La visión de la Secretaría de Producción de Trevelin

El secretario de Producción de Trevelin, Nicolás Ewdokimoff, participó de la presentación y remarcó que este diagnóstico "había sido solicitado desde la Secretaría a principios de año". Asimismo destacó la importancia de contar con datos verificados para “evaluar y generar políticas públicas, sumar refuerzos y trabajar entre diferentes instituciones”.

Ewdokimoff valoró conceptos clave como la soberanía alimentaria, la producción sin huella de carbono y los alimentos sanos, enfatizando que "para avanzar en esas líneas es fundamental no trabajar sobre supuestos, sino sobre información precisa".

E.B.W.