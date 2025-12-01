Alerta por estafa: falsos empleados intentan acceder a celulares

La Unidad Fiscal de Cibercrimen emitió una advertencia por una nueva modalidad de estafa que circula en Facebook, donde se difunde una falsa publicidad de La Anónima que promete un 40% de descuento para jubilados. Al ingresar al enlace, los usuarios reciben una videollamada de WhatsApp de un supuesto operador que asegura pertenecer a la empresa.

Durante esa comunicación, el estafador intenta persuadir a la víctima para que instale una aplicación de acceso remoto. Esta herramienta permite a los delincuentes visualizar información del dispositivo, obtener datos personales y manipular funciones del celular sin permiso.

Ante esta situación, la Fiscalía recomendó evitar cualquier llamada o videollamada de WhatsApp proveniente de números desconocidos, no descargar aplicaciones enviadas por terceros y realizar la denuncia dentro de la misma plataforma donde aparezca la publicidad engañosa.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse alerta y no brindar datos personales frente a promociones dudosas o pedidos inesperados de instalación de programas.

R.G.