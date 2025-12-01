16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutRed43Estafas VirtualesAdultosmayores
01 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por estafa: falsos empleados intentan acceder a celulares

La Fiscalía de Cibercrimen detectó una maniobra en Facebook que usa una falsa promoción para guiar a las víctimas a instalar una app de acceso remoto y tomar el control del teléfono.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Unidad Fiscal de Cibercrimen emitió una advertencia por una nueva modalidad de estafa que circula en Facebook, donde se difunde una falsa publicidad de La Anónima que promete un 40% de descuento para jubilados. Al ingresar al enlace, los usuarios reciben una videollamada de WhatsApp de un supuesto operador que asegura pertenecer a la empresa.

 

Durante esa comunicación, el estafador intenta persuadir a la víctima para que instale una aplicación de acceso remoto. Esta herramienta permite a los delincuentes visualizar información del dispositivo, obtener datos personales y manipular funciones del celular sin permiso.

 

Ante esta situación, la Fiscalía recomendó evitar cualquier llamada o videollamada de WhatsApp proveniente de números desconocidos, no descargar aplicaciones enviadas por terceros y realizar la denuncia dentro de la misma plataforma donde aparezca la publicidad engañosa.

 

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse alerta y no brindar datos personales frente a promociones dudosas o pedidos inesperados de instalación de programas.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Capturan en video la tormenta que azotó Esquel desde el aeropuerto
2
 La promoción 1975 de la Escuela Ex Normal celebró 50 años de egreso
3
 Por la intensa tormenta cierra todo el corredor Paso del Sapo – RN25
4
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
5
 Alison Sandoval se recibió como profesora de geografía tras un esfuerzo de cuatro años
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
5
 Tres empleados no docentes dejan su marca en décadas de servicio en la UNPSJB Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -