¿Cuenteamos juntos? Una invitación abierta a que los mayores alcen su voz

Ana Julia Ochoa es la directora de Alma Viva - Desafiando las Canas, un emprendimiento destinado a personas mayores de 50 años, que invita a la comunidad a su evento de cierre de uno de sus talleres llamado “¿Cuenteamos Juntos?”.



El encuentro será éste 7 de diciembre a las 19 horas, en el Centro de Jubilados de calle Molinari. Una invitación a jugar con las palabras: “La palabra escrita, con la palabra hablada, con la palabra cantada. Es un taller que busca los decires... La idea es que va a haber un micrófono abierto para quienes quieran compartir una poesía, una lectura, un relato, una letra de una canción o bien cantar. Y si alguien escribe, pero no se atreve o no quiere, no le gusta leer, cualquiera de los que estemos ahí podemos leer su trabajo, su obra”, explicó Ochoa.



El compartir sin prejuicios ni auto exigencias: “La idea es esa, no estar tan preocupados si nos sale bien o nos sale mal. Es habilitar la palabra. Porque de eso se trata nuestro taller. No es un taller literario, no es un taller de teatro. Si alguno no se anima o no quiere pararse para leerlo, puede hacer desde una mesa. Todos tenemos una voz. A veces no nos gusta el sonido de nuestra voz. Pero también, como decimos en el taller, es la voz que nos conocen todos. Con esa voz nos presentamos en cada lado”.



La necesidad de charla encuentra su lugar en este taller desde la pandemia: “Los domingos a las 19 horas venimos compartiendo cuentos, lecturas, poesías, desde un grupo de WhatsApp. Este año decidimos que tal que nos gusta que nos lean, ya que nos gusta leer, bueno, abramos las puertas y a invitar a otra gente que tal vez no puede llegar por algún motivo al taller".



"AlmaViva, desafiando las canas", es la forma en que encuentran el espacio en Facebook. O en Instagram como "AlmaVivaEQS". Este espacio está coordinado en conjunto: “Hacemos en pareja pedagógica con Eduardo Paillacán. Él va con su guitarra y esto nos ha permitido que la voz cantada nos ayude a ir alzando de a poquito esa voz y que vaya tomando un poquito más de confianza. A veces, desde cantar, uno se atreve a decir cosas que sin cantar cree que no las puede decir”.

SL



