Iván Fernández hizo balance del año y destacó “un municipio ordenado pese a la crisis”

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, reconoció la complejidad del escenario económico: “Hemos tenido un año complicado, pero así y todo hemos podido administrar como corresponde”, afirmó.

Según el jefe comunal, uno de los principales logros fue sostener el equilibrio financiero del municipio en un contexto de inflación, caída de recaudación y encarecimiento de insumos. “El municipio está equilibrado económicamente y hemos podido cumplir con nuestros compromisos todos los meses”, sostuvo.

Esto incluye sueldos, proveedores y ahora el desafío de afrontar aguinaldos y fin de año.

Servicios, equipamiento y obras: “Las cosas se van haciendo de a poco”

El intendente aseguró que, a pesar de la crisis, la Municipalidad logró mejorar servicios y avanzar en obras importantes.

Recordó que se incorporaron nuevos vehículos municipales: “Hemos mostrado hace algunos meses la cantidad de vehículos que se han comprado”, dijo, señalando que esto mejora la capacidad operativa de Servicios Públicos.

Obras en el acceso a Lago Puelo

La intervención sobre el acceso principal fue uno de los puntos centrales de la gestión. “Hace dos años estaba todo arruinado, y con la colaboración de la Provincia pudimos hacer esa obra”, explicó. Explicó que la colocación de adoquines fue posible gracias al aporte provincial, mientras que el municipio afrontó el resto con fondos propios. Aún falta completar la iluminación y las veredas, trabajos previstos pero sujetos a disponibilidad presupuestaria.

Además, el intendente repasó avances en distintos puntos de Lago Puelo, especialmente en materia de alumbrado público.

Agradecimiento a los vecinos: “La palabra la tienen ellos”

Al ser consultado sobre cómo evalúa su propio año de gestión, Fernández evitó hacer una auto-calificación: “Eso lo tienen que preguntar los vecinos. Yo te voy a decir siempre lo positivo, pero la realidad, la palabra, la tienen los vecinos.”

También valoró el rol de los contribuyentes: “Agradezco a los vecinos que volvieron a confiar, que pagan sus impuestos en la medida que pueden. Eso nos ayuda muchísimo.”

Para el intendente, esa contribución permite que las obras continúen, aun de manera progresiva: “La gente lo ve reflejado en que las cosas se van haciendo de a poco.”

Cierre de año con equilibrio y desafíos

En síntesis, Fernández sostuvo que la gestión transita un final de año con estabilidad financiera y avances en obras, servicios e iluminación, aunque con el reconocimiento explícito de que queda mucho por hacer. “Hemos tenido un año ordenado en lo económico y estamos dando respuestas en varios ámbitos”, manifestó.

O.P.