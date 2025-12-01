20°
Lunes 01 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Maximiliano RugoloPremio Félix de Azara
01 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Orgullo de la Comarca: El investigador Maximiliano Rúgolo obtuvo el Premio Félix de Azara

El científico del CIEFAP fue distinguido como “Joven Investigador en Ciencias Naturales”, un premio con trayectoria dentro del ámbito científico argentino, evaluado por un jurado de nueve especialistas.
Por Redacción Red43

El investigador Maximiliano Rúgolo, oriundo de Lago Puelo y referente del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), fue reconocido con el Premio Félix de Azara en la categoría Joven Investigador en Ciencias Naturales. Se trata de una importante distinción en el ámbito científico nacional, otorgada por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

 

Reconocimiento al trabajo científico desde la Patagonia

 

El premio reconoce la labor de investigadores que contribuyen al conocimiento, la protección ambiental y la divulgación científica. En el caso de Rúgolo, su aporte se centra en estudios vinculados a los ecosistemas patagónicos, el manejo forestal y la conservación del ambiente andino.

 

La Fundación Azara entrega sus distinciones cada año en doce categorías, evaluadas por un jurado de nueve especialistas que analizan antecedentes, trayectoria y aportes concretos al campo científico.

 

 

Investigación con identidad territorial

 

La labor de Rúgolo se inscribe dentro del trabajo interdisciplinario que lleva adelante el CIEFAP. Desde allí, el investigador consolidó proyectos que fortalecen el estudio del patrimonio natural de la zona, con resultados considerados de alto valor técnico y académico.

 

El premio incluye un diploma y una estatuilla del naturalista Félix de Azara, elaborada por el escultor Carlos Benavides y acompañada por una placa identificatoria.

 

 

 

O.P.

 

