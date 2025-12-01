16°
Maximiliano Rúgolo del CIEFAP recibió el premio Félix de Azara como “Joven Investigador”

El científico, reconocido por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, fue distinguido en la categoría de Ciencias Naturales por su labor sostenida y su aporte clave a la preservación del ambiente patagónico.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, felicita al investigador Maximiliano Rúgolo del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) tras haber sido reconocido con el prestigioso Premio Félix de Azara en la categoría “Joven Investigador en Ciencias Naturales”.

 

Esta distinción, otorgada anualmente por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, destaca la labor de profesionales que contribuyen al conocimiento científico y a la conservación del patrimonio natural y cultural.

 

La Fundación Azara entrega cada año reconocimientos en doce categorías que abarcan diversas áreas vinculadas a las ciencias biológicas, ambientales, sociales y de divulgación. La selección de los galardonados está a cargo de un jurado evaluador conformado por nueve especialistas, quienes analizan minuciosamente los antecedentes, aportes y trayectoria de cada postulante.

 

En esta edición, Rúgolo recibió el premio por la labor desarrollada en el marco de sus investigaciones en ciencias naturales, consolidando un trabajo sostenido que aporta conocimiento clave para el estudio y la preservación del ambiente patagónico.

 

La distinción incluye un diploma y una estatuilla del naturalista Félix de Azara, realizada por el escultor argentino Carlos Benavides y acompañada por una placa identificatoria.

 

El reconocimiento también pone en valor la producción científica que se genera desde las instituciones públicas de la Patagonia, donde equipos interdisciplinarios desarrollan proyectos con impacto territorial, orientados al manejo sustentable de los recursos naturales y al fortalecimiento de la ciencia regional.

 

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, celebra este logro del doctor Maximiliano Rúgolo, reconociendo su aporte al posicionamiento de la ciencia chubutense en un lugar de excelencia. Su compromiso y trayectoria reflejan el valor estratégico del sistema científico provincial y el impacto de sus investigaciones en el desarrollo de la región.

T.B

 

