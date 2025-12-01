Esquel empieza los arreglos en zonas dañadas por las tormentas

Luego de dos jornadas de intensas tormentas, la Municipalidad de Esquel realizó un relevamiento en los barrios más afectados por el temporal para avanzar rápidamente con tareas de recuperación. Por indicación del intendente Matías Taccetta, este lunes comenzará un plan integral de reparación en distintos sectores de la ciudad.

El trabajo previo fue llevado adelante por la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, que identificó las zonas donde el temporal provocó mayores inconvenientes. A partir de este relevamiento, se establecerá un cronograma de acciones que incluirá repaso y mantenimiento de calles, además de la limpieza de pluviales.

Las tareas iniciarán en el camino a La Zeta, y continuarán en los barrios Ceferino, Villa Ayelén, Altos de la Cascada, Don Bosco y Bella Vista, que fueron algunos de los sectores más afectados durante las precipitaciones.

De esta manera, la gestión municipal refuerza el compromiso para restablecer las condiciones de transitabilidad en las calles y seguridad en los barrios. Asimismo, se continuará monitoreando la situación para sumar intervenciones en los sectores que lo requieran.

R.G.