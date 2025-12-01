16°
Lunes 01 de Diciembre de 2025
2026: ya están definidos los feriados del nuevo año

Diciembre recién comienza y el fin de año está a la vuelta de la esquina. Y con el, la agenda de feriados para que puedas aprovechar al máximo los días libres. Los detalles.
El Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados 2026 y, con él, una de las fechas más esperadas por millones de argentinos: el Carnaval. El nuevo esquema organiza como se distribuirán los descansos a lo largo del año, una información clave para planificar escapadas o viajes.

 

El cronograma llega con fechas inamovibles, días trasladables y posibles fines de semana largos que podrían potenciar el movimiento turístico del país. A esto se suma la expectativa por los feriados puente, que aunque todavía no están confirmados, suelen generar un gran impacto en sectores como hotelería, gastronomía y transporte.

 

Feriados inamovibles de 2026

 


Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)
Viernes 17 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25 se diciembre: Navidad

 


Feriados trasladables de 2026

 


Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

 

