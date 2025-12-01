2026: ya están definidos los feriados del nuevo año

El Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados 2026 y, con él, una de las fechas más esperadas por millones de argentinos: el Carnaval. El nuevo esquema organiza como se distribuirán los descansos a lo largo del año, una información clave para planificar escapadas o viajes.

El cronograma llega con fechas inamovibles, días trasladables y posibles fines de semana largos que podrían potenciar el movimiento turístico del país. A esto se suma la expectativa por los feriados puente, que aunque todavía no están confirmados, suelen generar un gran impacto en sectores como hotelería, gastronomía y transporte.

Feriados inamovibles de 2026



Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Viernes 17 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 se diciembre: Navidad



Feriados trasladables de 2026



Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)