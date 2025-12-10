Los talleres artísticos y de oficios de Trevelin realizaron su cierre de año

En la mañana de hoy se llevó a cabo el cierre de los talleres artísticos y de oficios desarrollados durante 2025 en el Centro Comunitario del Barrio Malvinas de Trevelin, un espacio que continúa consolidándose como ámbito de integración, participación y contención para vecinos y vecinas de todas las edades.

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz; y el director de Gobierno, Marcelo Sosa, quienes acompañaron a los talleristas, profesores y vecinos presentes.

Durante la jornada se exhibieron los trabajos realizados a lo largo del año en los distintos talleres: guitarra, pintura, electricidad, fieltro, amigurumi y actividades infantiles. Los profesores brindaron información y respondieron consultas del público interesado en las propuestas formativas.

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes destacó el valor de estos espacios comunitarios, que no solo fortalecen el aprendizaje de oficios y expresiones artísticas, sino que promueven el encuentro, el desarrollo personal y el fortalecimiento del tejido social en el barrio.

SL