Miércoles 10 de Diciembre de 2025
10 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Los talleres artísticos y de oficios de Trevelin realizaron su cierre de año

En la mañana de hoy, en el Centro Comunitario del Barrio Malvinas mostraron sus producciones desde los talleres de guitarra, pintura, electricidad, fieltro, amigurumi y actividades infantiles. 
En la mañana de hoy se llevó a cabo el cierre de los talleres artísticos y de oficios desarrollados durante 2025 en el Centro Comunitario del Barrio Malvinas de Trevelin, un espacio que continúa consolidándose como ámbito de integración, participación y contención para vecinos y vecinas de todas las edades.

 

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz; y el director de Gobierno, Marcelo Sosa, quienes acompañaron a los talleristas, profesores y vecinos presentes.

 

Durante la jornada se exhibieron los trabajos realizados a lo largo del año en los distintos talleres: guitarra, pintura, electricidad, fieltro, amigurumi y actividades infantiles. Los profesores brindaron información y respondieron consultas del público interesado en las propuestas formativas.

 

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes destacó el valor de estos espacios comunitarios, que no solo fortalecen el aprendizaje de oficios y expresiones artísticas, sino que promueven el encuentro, el desarrollo personal y el fortalecimiento del tejido social en el barrio.

 

