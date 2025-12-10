24°
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
10 de Diciembre de 2025
Redacción Red43

Provocaron un incendio porque no los dejaron visitar a sus amigos presos y acabaron detenidos junto a ellos

Dos sujetos quedaron detenidos luego de prender fuego dos contenedores frente a la unidad policial, en aparente represalia por no haber podido visitar a sus amigos detenidos.
Redacción Red43

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles en El Bolsón, luego de provocar un incendio en dos contenedores de residuos ubicados sobre la plaza Pagano, justo frente a la Comisaría 12.

 

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho habría sido una reacción violenta tras no poder concretar una visita a conocidos que permanecen alojados en esa dependencia por hechos delictivos.

 

 

El episodio se inició cuando ambos sujetos se presentaron en la unidad policial con la intención de ver a sus amigos detenidos. Sin embargo, al serles denegado el acceso, abandonaron el lugar y minutos más tarde iniciaron el fuego en los contenedores.

 

Uno de los autores fue interceptado en las inmediaciones, mientras que el segundo intentó huir y fue detenido varias cuadras más adelante. Ambos quedaron alojados en la Comisaría 12, donde se iniciaron actuaciones por daños y la causa quedó en manos de la Justicia.

 

 

 

