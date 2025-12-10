Lago Puelo relanza su colonia de vacaciones con nuevas actividades y cupos limitados: Cómo inscribirse

La Municipalidad confirmó el regreso de la tradicional colonia de vacaciones, un espacio que durante años fue parte central de la temporada de verano para los chicos de Lago Puelo. Tras un 2024 en el que no pudo concretarse por razones presupuestarias, este verano la propuesta vuelve renovada, con más actividades, guardavidas y la intención de garantizar la participación de niños y niñas de todos los parajes.

El anuncio fue realizado por Sebastián Oliva, secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deporte, junto a Sergio Sumiza, director de Deportes, quienes remarcaron la importancia social, recreativa y educativa de esta iniciativa municipal.

“Es una vuelta muy esperada”

Oliva celebró la posibilidad de relanzar la colonia:

“Muy contentos por esta vuelta. Para nosotros era un pilar dentro de la temporada de vacaciones, un espacio para que los chicos compartan experiencias vinculadas a la naturaleza y a actividades lúdicas”, señaló.

El funcionario remarcó que uno de los objetivos principales es que las actividades se desarrollen en el Lago Puelo, dentro del Parque Nacional, lo que aporta distintas experiencias en un entorno natural.

También explicó que la gestión trabaja para que quienes viven en los parajes puedan acceder, evaluando alternativas de transporte:

“Queremos garantizar la posibilidad a todos los chicos de Lago Puelo. Estamos analizando el tema de los colectivos para que nadie quede afuera”.

Oliva agregó que la propuesta beneficia tanto a los chicos como a las familias, que durante enero buscan opciones seguras donde dejar a los más pequeños durante algunas horas del día.

Horarios, grupos y actividades: así será la colonia 2026

Según detalló Sumiza, la colonia comenzará el 6 de enero y se desarrollará martes, miércoles y jueves, de 14 a 17 horas, hasta el 5 de febrero. Habrá cuatro grupos: 5 y 6 años, 7 y 8 años, 9 y 10 años, 11 y 12 años. Cada uno contará con 30 participantes.

La concentración será en el gimnasio municipal, y desde allí (si el clima lo permite) las delegaciones se trasladarán al lago.

“En el agua habrá actividades con guardavidas, también propuestas de montaña, deportes, arte, música y posiblemente palestra”, explicó Sumiza.

Además, se gestiona la participación del Club Andino para actividades de senderismo y palestra, así como acciones de concientización ambiental dentro del Parque Nacional.

Inscripciones presenciales y cupos que se agotan

Las inscripciones se realizan en el gimnasio municipal, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Desde Deportes advirtieron que varios grupos están con muy pocas vacantes, por lo que es fundamental que quienes ya iniciaron el trámite confirmen su asistencia:

“Necesitamos que todos confirmen su presencia para que ningún chico quede afuera. Los cupos son limitados”.

Requisitos, costos y documentación obligatoria

Antes de comenzar, cada participante deberá presentar un apto físico, en el que conste si el niño o niña tiene alguna alergia u otra consideración médica.

La colonia tendrá un costo simbólico de $5.000 por todo el mes, destinado principalmente al seguro. Sumiza aclaró que no es obligatorio pagar, aunque representa una ayuda para sostener la propuesta.

¿Habrá segunda edición en febrero?

La posibilidad está en evaluación.

“Es una prueba piloto. Si tiene gran éxito, podemos continuar algunos días más, siempre que la parte operativa y de traslados lo permita”, señaló.

Una propuesta que vuelve y busca consolidarse

Tanto Oliva como Sumiza coincidieron en que la prioridad es que ningún chico de Lago Puelo quede sin acceso a esta propuesta recreativa.

Con actividades variadas, presencia de guardavidas y acompañamiento de instituciones, la colonia de vacaciones 2026 se prepara para vivir un mes de juegos, naturaleza y aprendizaje en uno de los entornos más valiosos de la Comarca Andina.

O.P.