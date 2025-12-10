Esquel: deporte, turismo y ocupación al 85%

La ciudad de Esquel vivió un fin de semana largo con intensa actividad turística, registrando un 85% de ocupación en los alojamientos locales. Con la llegada de visitantes de distintos puntos del país y de la región patagónica, la ciudad se consolida como la capital provincial del turismo deportivo.

Uno de los ejes principales del movimiento turístico fue el Torneo Nacional de Newcom, que convocó a más de 700 participantes provenientes de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y numerosas localidades de Chubut. A este evento se sumó una nueva edición del QTrail, que reunió a más de 500 corredores llegados desde distintos puntos del país.

En total, alrededor de 1200 competidores arribaron a Esquel, sumados a sus acompañantes, familiares y equipos técnicos, lo que representó un importante número de turistas que disfrutaron de la oferta hotelera, gastronómica y comercial de la ciudad, generando un notable dinamismo económico.

La realización de ambas competencias fue posible gracias a la articulación y el compromiso del equipo municipal y de la organización privada. En este sentido, se destaca el trabajo de la Subsecretaría de Turismo municipal, encabezada por Florencia Andolfatti, y la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Hernán Maciel, así como la labor de Sebastián Luengo, organizador del QTrail.

Todas las actividades fueron acompañadas por el intendente Matías Taccetta, quien remarcó la importancia estratégica del turismo deportivo para Esquel. “Estas actividades posicionan a Esquel como destino, fortalecen la economía local y generan oportunidades para nuestros comerciantes, alojamientos y prestadores turísticos. El turismo deportivo es un eje fundamental para nuestra ciudad y seguiremos impulsándolo con acompañamiento y organización", destacó.

Con una agenda cargada de eventos y un acompañamiento sostenido desde el municipio, Esquel continúa consolidándose como una referencia regional en eventos deportivos de gran convocatoria.

R.G.