18°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelTurismoFin de semana largo
10 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: deporte, turismo y ocupación al 85%

El fin de semana largo tuvo un fuerte movimiento gracias al Newcom y el QTrail, con más de 1.200 competidores y cientos de acompañantes que recorrieron las calles de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel vivió un fin de semana largo con intensa actividad turística, registrando un 85% de ocupación en los alojamientos locales. Con la llegada de visitantes de distintos puntos del país y de la región patagónica, la ciudad se consolida como la capital provincial del turismo deportivo.

 

Uno de los ejes principales del movimiento turístico fue el Torneo Nacional de Newcom, que convocó a más de 700 participantes provenientes de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y numerosas localidades de Chubut. A este evento se sumó una nueva edición del QTrail, que reunió a más de 500 corredores llegados desde distintos puntos del país.

 

En total, alrededor de 1200 competidores arribaron a Esquel, sumados a sus acompañantes, familiares y equipos técnicos, lo que representó un importante número de turistas que disfrutaron de la oferta hotelera, gastronómica y comercial de la ciudad, generando un notable dinamismo económico.

 

La realización de ambas competencias fue posible gracias a la articulación y el compromiso del equipo municipal y de la organización privada. En este sentido, se destaca el trabajo de la Subsecretaría de Turismo municipal, encabezada por Florencia Andolfatti, y la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Hernán Maciel, así como la labor de Sebastián Luengo, organizador del QTrail.

 

Todas las actividades fueron acompañadas por el intendente Matías Taccetta, quien remarcó la importancia estratégica del turismo deportivo para Esquel. “Estas actividades posicionan a Esquel como destino, fortalecen la economía local y generan oportunidades para nuestros comerciantes, alojamientos y prestadores turísticos. El turismo deportivo es un eje fundamental para nuestra ciudad y seguiremos impulsándolo con acompañamiento y organización", destacó. 

 

Con una agenda cargada de eventos y un acompañamiento sostenido desde el municipio, Esquel continúa consolidándose como una referencia regional en eventos deportivos de gran convocatoria.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
2
 Barrio 28 de Junio: atención odontológica y oftalmológica gratuita
3
 Preocupación en la región: excluyen al aeropuerto de Esquel del plan de inversiones
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 Dejó un sitio para adultos porque no ganaba bien y volvió al delivery: en el primer pedido se le cayó la comida
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -