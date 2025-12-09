26°
Por Redacción Red43

No sabía nadar y se lo llevó la correntada: encontraron al hombre que desapareció en el Río Negro

Se aclaró que no se arrojó para salvar a su hijo. Estaba en el balneario junto a su pareja y su abuelo. “Perdió el equilibrio y entró en pánico”, dijo su familia. El lugar no estaba habilitado para bañistas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El hombre que había desaparecido el domingo por la tarde en aguas del río Negro  fue hallado sin vida este lunes por buzos especializados que trabajaban en la zona de El Arroyón, también conocida como La Puntilla, en jurisdicción de Allen. El cuerpo fue localizado en un sector de gran profundidad y de difícil acceso.

 

Las tareas de búsqueda se retomaron a primera hora de la mañana con la participación de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, Prefectura Naval y buzos de la Policía de Río Negro y Neuquén. El operativo se había iniciado el domingo por la tarde y debió ser suspendido al anochecer por falta de luz natural.

 

La víctima fue identificada como Ceferino Ibraem Otero, de 34 años, oriundo de Sierra Grande y con residencia en la ciudad de Neuquén. La confirmación fue realizada por familiares directos y autoridades intervinientes en el operativo, quienes también informaron que se iniciaron los trámites para el traslado del cuerpo hacia su ciudad de origen.

 

El hecho se produjo el domingo por la tarde, cuando el hombre se encontraba junto a su pareja y su abuelo en una zona del río donde se registró un cambio brusco en la profundidad. El medio local AN Allen aclaró que desde la Subcomisaría 56 se indicó que fue descartada la versión inicial que señalaba que se habría arrojado al agua para rescatar a un menor.

 

De acuerdo con el testimonio de su pareja, ella advirtió el desnivel del cauce y le pidió que no avanzara, ya que él no sabía nadar. Sin embargo, perdió el equilibrio, entró en pánico y fue arrastrado por la correntadaA pesar de los intentos por auxiliarlo, no lograron evitar que se hundiera.

 

 El cuerpo fue encontrado poco después de las 11 de la mañana del lunes, cuando uno de los buzos logró divisarlo a una profundidad considerable. La extracción presentó dificultades debido a la fuerte correntada y a la presencia de ramas y obstáculos en el lecho del río.

 

Familiares de la víctima acompañaron el operativo desde la orilla durante toda la mañana, mientras se aguardaban las confirmaciones oficiales. Posteriormente, se inició el proceso para el traslado del cuerpo hacia Sierra Grande.

 

 

