Por falta de pagos, las farmacias dejan de atender a afiliados de SEROS

Las farmacias de toda la provincia anunciaron que dejarán de dispensar medicamentos a los afiliados de SEROS a partir del jueves 11 de diciembre, debido a la grave situación económica que atraviesan por la falta de cancelación de las obligaciones por parte de la obra social provincial.

El Colegio de Farmacéuticos del Chubut, la Cámara de Farmacias y la Asociación de Farmacias del Noreste (AFNECh) comunicaron que la medida se adopta después de más de 100 días sin recibir los pagos correspondientes. Aún no se abonó la facturación de agosto y la liquidación de septiembre también está vencida. Según explicaron, la deuda acumulada obligó a los establecimientos a sostener por su cuenta la entrega de medicamentos crónicos y ambulatorios, generando un fuerte impacto en su operatoria diaria.

En un comunicado, las instituciones señalaron que, pese a los reclamos, SEROS solo informó que entre jueves y viernes podría conocer qué fondos habrá disponibles para un eventual pago la semana siguiente, sin aportar certezas ni un plan de normalización. Esa falta de previsibilidad, subrayan, impide continuar garantizando el servicio.

La suspensión regirá en toda la provincia y se mantendrá hasta que se concreten los pagos pendientes, incluyendo los montos de septiembre que ya forman parte de la deuda. Las entidades remarcaron que la ausencia de respuestas claras les dificulta reponer mercadería, cumplir con los proveedores y sostener la cadena de abastecimiento farmacéutico.

Por último, las organizaciones solicitaron que se establezca de manera urgente un calendario de pagos oficial y obligatorio para regularizar la situación y asegurar la continuidad del acceso a los medicamentos. Aclararon que la decisión es “dura y excepcional”, pero necesaria para evitar el quiebre del sistema farmacéutico en Chubut.

R.G.