Falta de agua en varios barrios tras las altas temperaturas

Las altas temperaturas registradas en la jornada de ayer, sumadas al elevado consumo, comprometieron las reservas de agua de la ciudad de Esquel. Como consecuencia, varios barrios altos enfrentan actualmente falta de suministro.

Las zonas afectadas son Bella Vista, Estación, Don Bosco, Cañadón de Borquez y la parte alta de Villa Ayelén, donde la provisión se ha visto interrumpida por el bajo nivel de las reservas.

Para poder recuperar el caudal necesario, la Cooperativa 16 de Octubre informó que realizará restricciones temporales en puntos estratégicos de la red durante el día y la noche.

Desde la entidad solicitaron a toda la comunidad hacer un uso responsable y solidario del agua, destinándola exclusivamente a consumo humano. Recordaron además que la ciudad atraviesa la Emergencia Hídrica declarada por la Ordenanza Nº 283/2025, por lo que el cuidado del recurso es fundamental.

Las autoridades indicaron que seguirán informando la evolución de la situación a lo largo de la jornada.

