Jueves 11 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Gimnasio MunicipalEl Hoyo
11 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Gimnasio Municipal de El Hoyo: Cómo será el edificio que reemplazará al que colapsó en 2022

Tras el colapso total del viejo gimnasio en la fuerte nevada de 2022, El Hoyo trabaja en un proyecto moderno, seguro y multipropósito.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Hoyo avanza en la recuperación del Gimnasio Municipal, destruido por completo en julio de 2022 durante un temporal de nieve que afectó a toda la zona cordillerana. Más de dos años después, la localidad trabaja con un proyecto edilicio integral que busca devolverle a la comunidad un lugar central para el deporte, la cultura y la vida social.

 

Con un presupuesto oficial de $3.595 millones y un plazo de obra previsto de 540 días, la provincia abrió el proceso administrativo para su construcción. 

 

Un símbolo comunitario que cayó en minutos

 

En julio de 2022, la estructura del antiguo gimnasio cedió bajo el peso de una nevada excepcional. El colapso fue total: el edificio quedó destruido y también quedaron inutilizadas las oficinas de Deportes, Comunicación, el Área de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la Oficina de Recepción de Denuncias contra la Violencia Institucional.

 

La tragedia edilicia no dejó heridos (el Comité de Emergencia había trasladado a las personas evacuadas a otro punto horas antes), pero sí dejó a la comunidad sin un espacio con 40 años de historia, usado para torneos, actos escolares, talleres, reuniones y eventos regionales.

 

Desde entonces, la falta de un gimnasio cubierto se volvió un problema estructural para escuelas, clubes y organizaciones.

 

 

Qué plantea el nuevo proyecto

 

El nuevo Gimnasio Municipal de El Hoyo está concebido como un edificio moderno, seguro y preparado para múltiples usos. Según los detalles del proyecto:

 

  • Será una infraestructura integral, pensada para deportes de conjunto, actividades recreativas, culturales y eventos comunitarios.

     

  • Tendrá mayor capacidad operativa, con estándares actuales de seguridad y calidad edilicia.

     

  • Estará ubicado sobre Ruta Nacional 40, entre calle Los Alerces y Mariano Pizarro, en un área donde ya funcionan la pista de atletismo y otras canchas.

     

  • Permitirá concentrar nuevamente actividades que hoy están dispersas por falta de espacios adecuados.

     

  • Se adapta a las necesidades climáticas de la zona, donde la mayor parte del año requiere espacios cubiertos para la práctica deportiva.

     

El secretario de Infraestructura provincial, Hernán Tórtola, remarcó que el objetivo es “avanzar hacia una infraestructura segura y moderna, que acompañe el crecimiento de la localidad durante muchos años”.

 

Para el intendente César Salamín, el proyecto representa “la recuperación de un lugar esencial en lo cultural, deportivo y social”, un espacio que la comunidad perdió de manera abrupta en 2022 y cuya ausencia se hizo sentir en cada ciclo lectivo, temporada deportiva y actividad institucional.

 

El jefe comunal recordó que iniciativas anteriores quedaron paralizadas y que la reconstrucción había sido una demanda constante desde el derrumbe.

 

El llamado a licitación está previsto para enero de 2026.

 

 

 

O.P.

 

