El Bolsón creó la Agencia Municipal de Turismo: Un nuevo modelo de gestión con mayor participación privada

El intendente Bruno Pogliano presentó la nueva estrctura en conferencia de prensa, junto a las autoridades designadas: Adriana del Agua, quien asumirá la presidencia, y Sofía Seroff, que ocupará la vicepresidencia. La agencia funcionará dentro del organigrama municipal mientras avanza hacia un esquema con mayor nivel de autonomía.

Cómo funcionará la nueva agencia

El organismo integrará representantes del Ejecutivo, del Concejo Deliberante, de la Cámara de Comercio y de distintos sectores turísticos. La idea es conformar un espacio donde se compartan responsabilidades en la planificación del destino. De todos modos, la resolución final ante un eventual empate quedará en manos del Estado municipal.

El financiamiento provendrá del Fondo de Turismo, compuesto por aportes locales y provinciales. Estos últimos representan alrededor del 70% del total. Durante la presentación, Pogliano mencionó modelos de otras ciudades, como Córdoba y Mendoza, como referencias para esta reestructuración.

Cambios internos y etapa de transición

Además de la creación del nuevo ente, el Ejecutivo informó que Nicolás Ditschensky asumirá la recientemente creada Coordinación de Gobierno, incorporada al organigrama municipal.

La agencia, por su parte, tendrá más adelante un director ejecutivo y deberá elaborar su reglamento interno en los próximos meses.

Lo que dijeron las nuevas autoridades

Del Agua señaló que la iniciativa surge tras meses de reuniones con prestadores, comerciantes y actores del sector, especialmente después de los problemas registrados en la última temporada estival. Interpretó el cambio como una posibilidad de ordenar la planificación turística y ampliar la participación privada.

Seroff remarcó avances de los últimos años en promoción y eventos, y sostuvo que el nuevo modelo permitirá distribuir responsabilidades entre Estado y prestadores.

Contexto político y llamado al diálogo

El anuncio se dio en medio de tensiones ocurridas en el Concejo Deliberante. Pogliano pidió “respetar los mecanismos que establece la Carta Orgánica”, en referencia a los episodios que generaron fricciones dentro del ámbito legislativo. El intendente instó a “acompañar esta nueva etapa".

O.P.