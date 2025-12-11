Triunfo y aprendizaje en los Juegos de la Araucanía: El Balance de la Escuela Awkache

Rodrigo Peláez, profesor de atletismo de la Escuela Municipal Awkache, realizó un balance muy positivo de la participación de sus atletas en los recientes Juegos de la Araucanía, destacando el esfuerzo, el temple y los logros conseguidos, a pesar de los desafíos. La escuela tuvo a tres representantes en la competencia: Nimba Laurent, Luna González y Nara Laurent.

El profesor Peláez se deshizo en elogios hacia Nimba Laurent, quien se despidió de los Juegos de la Araucanía con dos medallas de oro, a pesar de haber enfrentado un año complicado por lesiones. Nimba logró la medalla de oro en la posta 4x100, integrando el equipo provincial junto a Olivia Conesa de Esquel, y cerró su participación con otra medalla de oro en los 100 metros con vallas. Peláez explicó que la atleta "venía con contractura," un problema fuerte en la planta de los pies que complicó el entrenamiento. De hecho, por precaución, no había podido entrenar la altura completa de las vallas antes del evento. No obstante, Peláez resaltó su "gran temple" y su "calidad de persona," destacando que Nimba "siempre saluda a todos, siempre con una sonrisa," lo que la hace especial. Será su último año en la escuela antes de partir a estudiar. "Yo creo que en un lugar con otro clima va a explotar más todavía," afirmó el profesor, quien considera que fue un honor entrenar a una atleta de esa talla.

Para Luna González y Nara Laurent, de tan solo 16 años, fue su primera participación en una categoría hasta los 19, lo que significó un gran desafío. Luna obtuvo un notable sexto puesto en los 3.000 metros, un resultado que el profesor calificó como "buenísimo para ella," compitiendo con más de 20 participantes. En el caso de Nara, si bien su equipo había ganado la posta 4x400, fueron lamentablemente descalificadas por pasarse de zona en la entrega. El entrenador señaló que, más allá de los resultados, el proceso es clave para el desarrollo, indicando que Nara debe superar el tema de asumir la responsabilidad del triunfo, algo que a veces pesa en los atletas jóvenes. Peláez mantiene la fe en el futuro de ambas: "Yo creo que en un futuro van a brillar. Y si no, por lo menos van a ser personas que van formado un carácter a través del deporte."

Finalmente, el profesor Peláez enfatizó que el trabajo de la escuela va más allá de las medallas, enfocándose en la formación integral y en el esfuerzo, que es lo que acompaña la escuela. Destacó que muchos de los atletas más jóvenes ven día a día cómo Nimba, o "Coco," logra las cosas con esfuerzo y siempre con lealtad hacia los demás. "Creo que eso es lo que destaca a la escuela. Más que nada el esfuerzo de ellos. Nosotros acompañamos el esfuerzo y la gana que les ponen día a día," concluyó.

E.B.W.