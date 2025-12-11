Casi con seguridad, habrá un Triatlón en el paraje de Lago Rosario

El director de deportes de la Municipalidad de Trevelin, Ramiro Urdapilleta, destacó algunos aspectos organizativos y de inscripciones sobre la primera fecha del Circuito de Triatlón Cordillerano que comenzará este fin de semana en el natatorio del “Pueblo del Molino”.

Esto lo hizo en una conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves por la mañana, pero como dato saliente y que merece ser el título de esta nota tiene que ver con el paraje de Lago Rosario, ya que ese sería sede de la tercera fecha este circuito en la jornada del 25 de enero.

Urdapilleta señaló datos de la primera fecha del Triatlón donde la etapa de nado se hará íntegramente en el natatorio de Trevelin.

“La fecha del tría de este fin de semana está enmarcada en lo que es el Circuito del Tría Cordillerano, que se compone de cinco fechas”, señaló.

“Trevelin tiene a su cargo la organización de dos fechas, siguiendo la modalidad que usamos el año pasado. La primera es super sprint, quiere decir que es corto y es en el natatorio municipal”.

“La segunda fecha va a ser en Esquel, también con modalidad super sprint, en el natatorio. Y nosotros de ahí saltamos a la fecha del 25 de enero, con lugar a confirmar, pero casi con seguridad va a ser en Lago Rosario”.

“Así que bueno, queremos que la actividad llegue a ese paraje, nos parece sumamente importante”.

Sin dudas el título de la nota. Aunque lo dijo un poco al pasar, lo importante es incluir a los parajes en este caso en la fiesta de Tria.

DATOS DE ESTA PRIMERA FECHA

Sobre la fecha de este fin de semana, se correrá el domingo en el natatorio de Trevelin, ya dándole cierre al mismo por este año. La largada va a ser a partir de las 11 de la mañana en distintas categorías, entendiendo que cuando se hace en un natatorio, las largadas son escalonadas para distintas categorías.

La prueba se compone de 375mts de natación, 10km de Mountain Bike y otros 2.5km de trote.

Las categorías, que se dividen en individual o por equipo, van desde todos los mayores, juveniles, menores e infantiles y el circuito será en inmediaciones del polideportivo.

INSCRIPCIONES BONIFICADAS

Ramiro Urdapilleta señaló lo importante es que los jóvenes se acerquen a esta prueba combinada y por ello, en este caso, las inscripciones para menores e infantiles que sean parte de alguna escuela deportiva municipal de la Secretaría de Deportes de Trevelin, tengan la inscripción totalmente bonificada.

Las inscripciones están abiertas hasta el sábado al mediodía por una cuestión del seguro.

El circuito es prácticamente similar al del año pasado. Las inscripciones se pueden hacer vía telefónica y los costos para equipos mayores es de 25.000 pesos (tres integrantes); individuales 15.000 pesos y después aparecen los juveniles quienes abonarán 5.000 pesos. “Y, como dijimos, los menores e infantiles que sean parte de una escuela deportiva de la Secretaría de Deportes de Trevelin es sin cargo, sino solamente abonan el seguro.