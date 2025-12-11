"Queremos que la carrera explote, y por eso hay que trabajarla más"

El deportista y entrenador Rodrigo Peláez, parte de la Escuela Atlética Awkache, detalló los preparativos para la Corrida Nocturna Ciudad de Esquel 2026, a realizarse el próximo noviembre.



La propuesta se espera de una gran magnitud, que requiere de preparativos importantes: “Teníamos algunos retrasos en lo que es la homologación del circuito y también algunas cuestiones de marketing y cerrado de sponsor”, explicó Peláez: “Nosotros somos una escuela municipal, o sea lo hacemos desde la Secretaría de Deportes, con la colaboración de la Comisión de Padres de Awkache que realmente trabaja muy bien, así que bueno vamos a replantear todo, tratar de trabajar con más tiempo, con inscripciones anticipadas tenemos varias ideas ahí para cerrar y bueno lo que queremos es que la carrera este año explote y por eso hay que trabajarla más”.



El circuito y la logística: “Vamos a mantener los 10 kilómetros con circuito homologado, la idea es hacer esto una carrera que sea tenida en cuenta no solo a nivel provincial, local sino también a nivel nacional y para eso necesitamos trabajar durante este año”.



Los referentes que hacen del evento un atractivo nacional: “Tenemos la figura de Eulalio Muñoz dentro de la escuela que eso nos ayuda mucho, por ahí hasta ahora no ha sido explotada por falta de tiempo, pero bueno la idea es poder trabajar en este año para que la carrera tenga la trascendencia que queremos que tenga”.



Los eventos locales que crecen año a año: “Capri también la trabajan durante todo el año y por eso pueden lograr lo que han logrado en cuanto a participación lo cual también es bueno para que el pueblo mueva el turismo deportivo. Nosotros intentaremos ir por ese camino lo que por ahí nos mata un poquito son los tiempos nuestros, mucha actividad y eso nos complica, pero bueno vamos a intentar organizarnos para que noviembre (2026) sea una verdadera fiesta”.



La enorme participación en la escuela Awkache también es un incentivo para que el trabajo esté a la altura: “Somos 50 grupos los grandes y después hay unos 80 nenes o sea que unos 130 más o menos en la escuela. Hay unos 10 que son de un nivel casi elite”.



Sin embargo, estos factores no son excluyentes a la comunidad, sino al contrario: “Lo más importante es la cuestión social que hace la escuela, hay un montón de gente que por ahí va para meterse en forma para tener un estilo de vida saludable y más que nada lo importante a resaltar es el trabajo con los kids, hay un semillero atrás”, concluyó: “Ya vienen chicos que se perfilan como por ahí como el futuro del atletismo acá zonal y ojalá con guía provincial y nacional así que sobre eso estamos trabajando”.



SL

