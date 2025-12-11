El Turbio: Avanzaron en el control de un flanco, pero el incendio sigue exigiendo un esfuerzo extremo

El parte oficial N°8, emitido a las 21:30 del 10 de diciembre, confirma que el incendio detectado el lunes 1 de diciembre sigue activo, pero con avances concretos en el flanco izquierdo gracias al trabajo de brigadistas y equipos de apoyo.

Avances y dificultades en el terreno

Durante la jornada, las tareas de combate fueron efectivas, especialmente en el flanco izquierdo, donde los brigadistas lograron una reducción significativa del comportamiento del fuego. Sin embargo, la situación en el resto del sector continúa demandando un esfuerzo extremo.

La topografía del área y el tipo de combustible vegetal (principalmente matorral y bosque nativo, con material pesado encendido) dificultan el control en profundidad. Las condiciones del terreno también complican el desplazamiento seguro del personal, un factor fundamental para la operatividad.

La superficie afectada continúa siendo evaluada.

Condiciones meteorológicas

En el área del incendio, este miércoles se registró una temperatura máxima de 21°C, humedad mínima de 40% y viento del oeste: 10–20 km/h, intensificándose a media mañana a 35–45 km/h, con ráfagas.

Estas condiciones, especialmente el viento, representaron un desafío para los equipos que trabajaron en las líneas de control con herramientas manuales y sistemas de bombeo de agua.

Pronóstico y tareas previstas para este jueves

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 16°C y una humedad mínima del 45%. El viento volverá a ser un factor importante:

Viento del oeste de 10–20 km/h,

Aumento hacia media mañana a 35–45 km/h,

Ráfagas que podrían ser superiores

Existe probabilidad de precipitaciones por la tarde, un elemento que podría favorecer las tareas de control si se concreta, aunque el viento seguirá siendo determinante.

Los equipos continuarán reforzando las líneas construidas y los trabajos que resultaron efectivos durante este miércoles.

Operativo en marcha

En las tareas participan brigadistas y personal de diversas áreas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, además del apoyo de Subcentral Golondrinas, Área de Comunicaciones de la Central de Coordinación y Despacho Trevelin, Base de Servicio Golondrinas, REC y Servicio, Logística y Asistencia Técnica del SPMF, Área SIG, Delegación Forestal El Hoyo, Autoridades de la Subsecretaría de Bosques, SNMF – AFE, Región Patagónica del SNMF – AFE, SMN (apoyo meteorológico), Subsecretaría de Protección Ciudadana, ICE Parque Nacional Lago Puelo, Secretaría de Salud, Hospital Rural Lago Puelo, Puesto de Educación El Turbio, EEAA, Prefectura Naval Argentina.

Las dificultades del terreno, el esfuerzo y la exigencia física se reflejan en la imagen de portada de este artículo. Foto: Combatiente Luciano Lobos (Base de Servicio Lago Puelo).

O.P.