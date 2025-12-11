Jueves con viento fuerte y probabilidad de lluvias nocturnas

El jueves amaneció más bien despejado, con temperaturas entre 8°C y 10°C, sensación térmica similar, y un ambiente calmo en términos de nubosidad.

El SMN indica para la mañana:

Cielo algo nublado ,

14°C previstos hacia media mañana,

Viento del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Tarde templada y ventosa

La tarde será agradable en cuanto a temperatura, con una máxima prevista de 20°C a 21°C y cielo algo a parcialmente nublado.

El viento soplará fuerte desde el oeste, entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrán alcanzar los 50 km/h.

A partir de las 14 hs, el índice UV será muy alto.

Noche con lluvias aisladas y viento intenso

Hacia el final del día aumenta la inestabilidad:

El SMN prevé lluvias aisladas, aunque con una baja probabilidad del 10 al 40% .

Las ráfagas pueden llegar a 60–69 km/h , principalmente desde el oeste y noroeste.

La temperatura descenderá nuevamente a los 14°C–16°C.

De acuerdo con modelos alternativos, las primeras gotas podrían aparecer desde las 20 hs, con mayor intensidad hacia las 23 hs.

Efemérides del día

Día Internacional de las Montañas

Un llamado global a proteger estos ecosistemas que albergan el 15% de la población mundial, resguardan casi la mitad de la biodiversidad del planeta y proveen agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Las montañas enfrentan amenazas constantes: cambio climático, erosión, contaminación y pérdida de hábitats.

Día Nacional del Tango (Argentina)

En homenaje a los nacimientos de Carlos Gardel y Julio De Caro, dos pilares del género rioplatense. El tango, símbolo cultural argentino, combina música, poesía y un baile donde la conexión y el ritmo son protagonistas.

O.P.