Miércoles 10 de Diciembre de 2025
10 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lago Puelo postergó el lanzamiento de temporada por el incendio en El Turbio

La presentación estaba prevista para este miércoles. Desde Turismo explicaron que la decisión busca respetar la situación ambiental y aprovechar mejores condiciones para la imagen institucional.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Lago Puelo decidió postergar el lanzamiento oficial de la temporada turística, que estaba previsto para este miércoles, en el marco del incendio forestal que afecta la zona de El Turbio desde el lunes 1 de diciembre.

 

El secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deporte, Sebastián Oliva, explicó durante una conferencia que la medida responde tanto al contexto como a cuestiones operativas vinculadas a la producción del evento.

 

“Por los temas que todos sabrán, que es de común conocimiento, hemos modificado la fecha, la hemos pasado para el martes que viene. Se iba a realizar hoy”, señaló.

 

 

Según detalló, el objetivo es mantener la estética tradicional de las presentaciones anteriores, que se hicieron con el lago como fondo, un elemento fundamental para las imágenes institucionales de difusión turística.

 

“La idea es hacerla en el Parque Nacional, el tema era tener el lago de fondo, como lo hicimos en anteriores ediciones. Sabemos que viene una lluvia, por lo tanto por ahí puede permitir que la imagen que se saque como promoción, esté limpia”, explicó Oliva.

 

 

 

Además, confirmó que la reprogramación también se vincula a la agenda de autoridades provinciales.

 

“Aparte también modificamos porque está confirmada, en teoría, la presencia de la Subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi. Así que también tiene que ver un poquito con eso”, indicó.

 

 

La actividad se realizará finalmente el próximo martes, en horario a confirmar, en instalaciones del Parque Nacional Lago Puelo.

 

 

 

O.P.

 

