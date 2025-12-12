13°
Viernes 12 de Diciembre de 2025
12 de Diciembre de 2025
pais
Por Redacción Red43

El 86 y ella 27: el jubilado que amaba a la mujer que lo estafó por varios millones usando su tarjeta

La estafa podía ser millonaria según los investigadores. El hombre detectó movimientos que nunca había realizado y descubrió que la chica sentía algo más que amor por él.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una joven oriunda de Misiones fue detenida al ser acusada de utilizar durante al menos 10 años la tarjeta de crédito y la banca móvil de un jubilado con quien habría mantenido una relación amorosa. La estafa podría ser millonaria.

 

El hombre, de 86 años de edad, realizó una denuncia radicada en Campo Viera y puso bajo la lupa consumos, transferencias y pagos realizados desde 2014. De acuerdo con fuentes policiales, el caso tomó estado público este miércoles por la mañana, cuando Aníbal S, residente en el kilómetro 25 del pueblo, se presentó ante las autoridades para denunciar movimientos bancarios que él desconocía.

 

Según su relato, desde hace una década se registraban consumos y transferencias en su resumen de la tarjeta del Banco Macro sin su consentimiento. La policía accedió a estos registros, que llevaron a una joven de 27 años con quien el hombre mantenía una relación. Y decía que la amaba.

 

Medios locales revelaron que el hombre venía notando descuentos en su tarjeta y, tras pedir ayuda, se constató que la joven estaba vinculada a su cuenta bancaria. La misma fue identificada como Ángela Paola de S., residente del km 28 de la misma localidad que el jubilado.

 

Durante la pesquisa a cargo de la policía de Misiones, se confirmó que la tarjeta estaba asociada a servicios como YouTube Premium y Netflix instalados en el teléfono de la sospechosa, esas suscripciones figuraban activas en diferentes aplicaciones conectadas a la cuenta del jubilado.

 

La presunta autora fue demorada y quedó a disposición del magistrado interviniente. Fuentes judiciales indicaron que ahora se intentará establecer el monto total del perjuicio económico y determinar si existieron otros posibles damnificados en la misma zona.

 

