El hombre al que seguía la justicia y encontró un lugar para esconderse: se hizo pasar por un Rey Mago en un pesebere

Un insólito caso alteró la tranquilidad de una pequeña ciudad del sur de Italia, donde un hombre de origen ghanés, que se había escapado de la Policía en el otro extremo del país, fue encontrado casi de manera accidental por un funcionario local. Lo más raro, fue el sitio del hallazgo: estaba escondido en un pesebere y quiso hacerse pasar por uno de los Reyes Magos (foto).

Así lo contó, al menos, Flavio Filoni, alcalde de Galatone, quien pasaba por el lugar para buscar la copia de unas llaves y lo descubrió intentando haciéndose pasar por una de las imágenes de tamaño real. “Noté una presencia que inicialmente había confundido con parte de la escena. Un detalle que parecía inofensivo, pero resultó ser decisivo”, escribió el funcionario en Facebook.

De hecho, de acuerdo con el medio Lecce Prima, el alcalde hasta pensó en felicitar a los realizadores de la obra, por considerar que era demasiado real. Sin embargo, al notar que se trataba de una persona real, Filoni dio aviso a las autoridades, no sin antes pedirle que se retire del lugar, con la ayuda del concejal de Cultura local, Francesco Danieli.

“Gracias a la rápida intervención de la Policía Local, la Policía Estatal y los Carabineros, se logró localizar e identificar a una persona que se encontraba prófuga y buscada”, manifestó.

Y agregó: “Este resultado confirma, una vez más, la importancia de confiar plenamente en el trabajo diario de quienes garantizan la seguridad y la legalidad”. En su publicación en las redes, también agradeció “a todas las mujeres y hombres que vigilan” su territorio “con competencia, cuidado y dedicación”.

Según publicaciones de distintos medios internacionales, se trataba de un hombre oriundo de Ghana, de unos 38 años, que se había escapado de la ciudad de Bolonia, al norte de Italia, luego de que la Justicia le ordenara cumplir nueve meses y 15 días de prisión. El motivo de esa condena, siempre según las mismas fuentes, era por cometer los delitos de resistencia a un funcionario público y agresión con agravantes.

Al parecer, cruzó todo el país y fue encontrado de pie, simulando ser una estatua, en el pesebre ubicado en la plaza Santissimo Crocifisso de aquella ciudad de unos 14.000 habitantes, ubicada en la provincia de Lecce. "Decía que esa era su casa y que de ahí no se marchaba", comentó el alcalde.

"Creo que el hombre quería usar el pesebre como escondite. Le tomé una foto y le pregunté si estaba bien, y me respondió que quería dormir allí", reveló Filoni.

El alcalde dijo, además, que cuando llamó a Policía, el hombre ingresó a una iglesia e intentó quitarse la ropa. "Estaba en un estado de dificultad", describió el funcionario.

De acuerdo con la publicación realizada por aquel mismo medio local, el subcomandante Marco Miccoli, junto con sus compañeros Davide Rizzo y Vincenzo Guido, hicieron que el hombre, cuya identidad no trascendió, depusiera finalmente su actitud.

Luego lo abordaron y lo dirigieron hacia el automóvil policial, con el cual lo trasladaron primero al cuartel general para efectuarle los controles de rutina. Luego, fue derivado a la comisaría de la Policía Estatal en Nardó y, por último, a la prisión de Lecce.