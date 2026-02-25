24°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
el-mundo
Por Redacción Red43

Estaba viendo un partido y empezó a insultar al árbitro: la mujer creyó que era para ella y lo apuñaló

El insólito hecho ocurrió cuando un hombre miraba un cotejo de fútbol por televisión y se enojó con el juez y el VAR. Pero su esposa pensó que la insultaba a ella y lo agredió con fiereza. Terminó en el hospital, pero se salvó.
Un violento episodio se registró cuando un hombre se encontraba viendo un partido de fútbol  en su casa. Su mujer pensó que los insultos frente al televisor iban hacia ella, y lo atacó.

 

El violento episodio ocurrió en Italia durante el partido entre Atalanta y Napoli, que terminó 2 a 1 a favor del equipo de Bérgamo. En ese momento, el hombre comenzó a lanzar insultos contra el árbitro, el VAR y la transmisión por la invalidación del cobro. Sin embargo, su esposa de 35 años interpretó que las palabras iban dirigidas hacia ella.

 

La discusión escaló en cuestión de segundos. “Andate o te apuñalo”, le gritó la mujer, según trascendió. Según informaron medios italianos, ante la negativa del hombre, la mujer decidió arrojarle unas tijeras y luego tomó varios cuchillos de cocina. Hubo un intento fallido y al siguiente, logró herirlo en el costado.

 

A pesar de la lesión y la pérdida de sangre, la víctima del ataque logró comunicarse con los servicios de emergencia. Durante el llamado, la agresora continuó lanzando objetos cortantes, uno de los cuales quedó incrustado en la pared del domicilio.

 

La policía local acudió al lugar y la mujer fue detenida por violencia doméstica, lesiones agravadas y tenencia ilegal de armas blancas. En su bolso encontraron otras tres armas blancas, entre ellas un abridor de ostras. En tanto, el hombre de unos 40 años fue trasladado de urgencia a un hospital. Fuentes oficiales confirmaron que no corre riesgo de vida.

 

 

