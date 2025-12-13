-1°
Esquel, Argentina
Sabado 13 de Diciembre de 2025
13 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Toqueteaba a sus alumnas de 13 y 16 años en los pasillos, lo condenaron y después de un año irá preso

Es un ex profesor de una escuela de Trelew. Fueron dos las víctimas y tras un juicio había quedado libre. Pero el Superior Tribunal revocó la decisión y tendrá que pagar con cárcel.
Por Redacción Red43

Un exprofesor de la Escuela 748 de Trelew (ex-ENET) finalmente irá preso por el abuso de dos alumnas luego de que su pena fuera confirmada por el Superior Tribunal de Justicia. Estará detenido hasta el 6 de abril de 2029 y estará en condiciones de acceder a beneficios recién el 6 de abril de 2028.

 

Al caso lo investigó el fiscal Fabián Moyano, que en el juicio oral probó que la mañana del 6 de julio de 2018, una alumna de 2º año que tenía 13 años, al entregar planos requeridos por el profesor del Taller de Electricidad le pregunta si podía hacer el trabajo referido durante el receso escolar.

 

Según el parte de prensa de Fiscalía, el imputado respondió que no, pero al mismo tiempo “con ánimo de satisfacer sus bajos instintos y afectar el pudor de la niña, desliza su mano izquierda por el brazo de la menor hasta tocarla y apretarle su pecho manifestándole “lo podemos arreglar´, situación que dejó descolocada a la víctima, que solo atinó a correrse de su lado y retirarse del aula”.

 

El segundo episodio sucedió entre marzo y abril de 2015 cuando una alumna de Electrónica de 4º año, ingresaba al taller tarde cerca de las 8. El profesor que estaba en el pasillo se acerca por detrás y “con el fin de satisfacer su líbido la sorprende con toques en su cuerpo”.

 

“Sorprendida, la joven gira la cabeza observando que el imputado era la única persona que había a su lado y que tras lo sucedido lo ve que se aleja caminando entre los tornos. La menor conmovida ingresa al aula y le cuenta lo sucedido a un compañero de banco”.

 

El 21 de abril de 2023 la jueza Mirta Moreno condenó al profesor por abuso sexual simple agravado por ser cometido por encargado de la educación. Le impuso una pena de cuatro años y dos meses de prisión.

 

Esta decisión es impugnada por la defensa ante la Cámara Penal de Trelew y el 24 de abril de 2024 los jueces Adrián Barrios, Alejandro Defranco y César Zaratiegui confirmaron la sentencia aunque rebajaron la pena a 3 años y 6 meses de prisión.

 

Finalmente, en octubre de este año el Superior rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa, por lo que inmediatamente la Fiscalía pidió la detención del sentenciado. El juez Marcelo Nieto Di Biase hizo lugar al pedido fiscal y detuvo a J.O.G.

 

 

