Chubut: cuando el petróleo lo cambió todo

Cada 13 de diciembre, al conmemorarse el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, la atención se centra en la “Patagonia Negra” y su rol extractivo. Sin embargo, para comprender la dinámica socioeconómica completa de Chubut, es esencial mirar hacia el oeste, a la cordillera. Esquel representa el polo de diversificación y estabilidad que se articuló históricamente con la economía petrolera, sirviendo como destino crucial para las migraciones internas dentro de la provincia.

Transformación y estabilidad

A diferencia de Comodoro Rivadavia, cuya configuración socioespacial estuvo marcada por la explotación de hidrocarburos desde el hallazgo fortuito de 1907, Esquel se desarrolló a partir de un modelo productivo más diversificado. Este modelo se sustentó en pilares como el ferrocarril, la administración pública, la educación y el turismo, reforzado por la creación del Parque Nacional Los Alerces, que fortaleció una identidad vinculada al paisaje y la protección de la naturaleza.

La clave del rol de Esquel en la región patagónica radica en la mayor estabilidad relativa que ofrecía su modelo productivo frente a las recurrentes crisis económicas nacionales. Mientras que la dependencia de Comodoro de un solo recurso (el petróleo) la exponía a los ciclos volátiles de auge y crisis del mercado energético, Esquel se consolidó como un centro administrativo y de servicios del noroeste chubutense.

El petróleo y la dinámica migratoria

Aunque Comodoro Rivadavia y Esquel se encuentren geográficamente distantes, ambas ciudades integran un mismo sistema regional patagónico articulado por los flujos migratorios internos, que funcionaron como nexo económico y social: la expansión de la industria petrolera en Comodoro Rivadavia, impulsada desde el descubrimiento de 1907 y fortalecida con la creación de YPF en 1922, atrajo mano de obra proveniente incluso de la región cordillerana. Mientras que en los períodos de crisis, desempleo o conflictividad del sector petrolero, Esquel emergió como un espacio de refugio y reubicación para trabajadores y familias, gracias a su estructura productiva más estable y a una calidad de vida percibida como alternativa frente a la inestabilidad del territorio petrolero.

Esta circulación constante de personas y experiencias laborales entre la ciudad industrial (a veces denominada “Patagonia Negra”) y la ciudad de servicios y turismo (asociada a la “Patagonia Verde”) contribuyó a la circulación de saberes y prácticas laborales que reforzaron una identidad patagónica compartida.

El Estado como articulador regional

El Estado nacional desempeñó un papel central y dual en la consolidación de estos modelos productivos y su integración. En Comodoro Rivadavia, esto se manifestó a través de la explotación petrolera, la declaración de una reserva fiscal inicial, y la empresa estatal YPF. En Esquel, la articulación estatal se dio mediante la inversión en infraestructura, el ferrocarril, y organismos públicos como Parques Nacionales.

Estas políticas públicas no solo impulsaron el desarrollo, sino que también orientaron los asentamientos poblacionales y las migraciones, logrando fortalecer la integración territorial de la provincia de Chubut.

Así, el desarrollo de Esquel, basado en la diversificación productiva y la estabilidad, no puede entenderse sin la presencia cíclica del petróleo en la costa. Mientras Comodoro actuó como un motor económico que requería mano de obra, Esquel funcionó como un amortiguador social y económico, demostrando que la extracción industrial y el desarrollo cordillerano se complementan y conforman una misma región construida por la movilidad.