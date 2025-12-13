El viento y la distancia mantienen dificultoso el combate al fuego en el Parque Nacional Los Alerces

El Parque Nacional Los Alerces continúa con las tareas de control y monitoreo del incendio forestal originado por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez. Se trata de una zona remota y aislada, sin presencia humana ni caminos de acceso, con categoría de conservación de Reserva Natural Silvestre.

Actualmente, el incendio se encuentra activo sobre una superficie aproximada de 230 hectáreas de bosque nativo, sin poner en riesgo viviendas ni vidas humanas. El ingreso del personal se ve afectado por las condiciones de fuertes vientos, que complican la navegación y comprometen la seguridad durante las maniobras de desembarco.

El personal que no pudo aproximarse al área realizó tareas de monitoreo y relevamiento con drones, logrando además acercar equipos de bombeo para el ataque planificado en las próximas horas. El pluviómetro instalado en el lugar registró 18 milímetros de precipitación.

Para hoy, persiste el alerta amarillo por vientos intensos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, lo que también condiciona la operación de los helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. La temperatura máxima pronosticada es de 9 grados, con una humedad relativa mínima del 80%. Se esperan vientos del sector oeste entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h, y probabilidad de lluvias aisladas.

Permanecen cerradas hasta nuevo aviso las sendas de alta dificultad: Laguna del Toro, Travesía, La Balsa, Portesuelos, Lago Krüger, Glaciar Torrecilla y Laguna del Antiguo. El resto de las sendas, servicios turísticos y áreas de uso público funcionan con normalidad.

Se recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios habilitados para fuego seguro se limitan a los fogones de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.