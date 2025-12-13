Ariel Molina: gestión codo a codo con Nacho Torres, un referente regional y el cierre de una etapa que marcó a Corcovado

El intendente de Corcovado, Ariel “El Tapado” Molina, atraviesa uno de los momentos más definidos de su trayectoria política. Con dos años de trabajo conjunto junto al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Molina se afirma como uno de los intendentes de renombre combinando gestión, carácter y una mirada política clara sobre el presente y el futuro de Chubut.

Desde el inicio de la actual gestión provincial, Molina sostiene que la clave fue sentarse a dialogar sin prejuicios, entendiendo que gobernar no es representar colores partidarios sino resolver problemas concretos. En ese marco, describe su relación con Nacho Torres como directa, sincera y de trabajo permanente, una relación donde las diferencias no se ocultan, pero tampoco bloquean.

“Acá nadie trabaja para un partido, trabajamos para la gente”, resume el intendente, una idea que atraviesa toda su gestión y que explica por qué Corcovado continúa avanzando aun en un contexto nacional adverso.

Obras, decisiones y respaldo provincial

Molina destaca que el acompañamiento del Gobierno Provincial se traduce en hechos palpables. Entre los principales avances menciona el desarrollo de la Ruta Provincial N°17, una obra estratégica no solo para Corcovado sino para toda la región; la construcción de una nueva escuela secundaria de más de 2.200 metros cuadrados, que ya muestra un fuerte avance; mejoras en infraestructura deportiva; programas de mejoramiento habitacional que comenzarán a ejecutarse en los próximos meses; y la futura sucursal del Banco del Chubut, una obra largamente esperada por la comunidad.

Para Molina, estas obras son el resultado de una relación institucional sólida con el gobernador Torres, a quien reconoce como un mandatario presente, con conocimiento del interior y disposición al diálogo con los intendentes.

Contexto económico y una mirada realista

El intendente no esquiva el diagnóstico económico. Advierte que los municipios atraviesan una situación compleja, producto del ajuste nacional, la caída de la actividad económica y la reducción de recursos que llegan a provincias y comunas. Sin embargo, remarca que Corcovado no detuvo su marcha.

En ese escenario, valora el esfuerzo conjunto entre Provincia y Municipio para sostener salarios, cumplir acuerdos con los trabajadores y mantener el funcionamiento del Estado local. “Es muy difícil gobernar hoy, pero hay que hacerlo de frente, diciendo la verdad y poniendo el cuerpo”, afirma.

El cierre de una etapa personal y política

El momento más íntimo de la entrevista llega cuando Molina habla de su futuro. Con emoción visible y palabras medidas, afirma que la intendencia es una etapa cumplida. “Son 12 años de mi vida dedicados a Corcovado”, dice, dejando en claro que su mandato finalizará en diciembre de 2027.

No hay enojo ni desgaste en sus palabras, sino una mezcla de orgullo, nostalgia y serenidad. Molina entiende que los ciclos se cumplen y que es necesario dar lugar a nuevas generaciones, con nuevas energías y miradas.

Aclara que no se retira de la vida pública, y que seguirá acompañando y ayudando a su pueblo desde el lugar que le toque ocupar. Pero la intendencia, para él, será parte de una historia cerrada.

“Siempre voy a estar para Corcovado”, afirma. Como vecino, como dirigente o como referencia, pero con la tranquilidad de haber dado todo.

Una definición que no suena a despedida, sino a legado.