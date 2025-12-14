13°
sociedad |
Por Redacción Red43

Once obras compiten en el Fondo Editorial 2025 de la Legislatura

La convocatoria 2025 fue destinada a obras inéditas dentro de la categoría literaria, incluyendo subgéneros infanto-juveniles. La Comisión de Legislación General, Cultura y Educación tiene a su cargo la organización del certamen.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Comité de Evaluación del Fondo Editorial Permanente de la Legislatura del Chubut comenzó pocos días atrás con la lectura y análisis de las obras presentadas, 11 en total, a partir de la convocatoria 2025 lanzada en septiembre y que estuvo abierta hasta el 4 de noviembre inclusive.

Para esta edición 2025 del Fondo Editorial Permanente la convocatoria fue para obras inéditas dentro de la categoría obras literarias, relato, novela, cuento, ensayo, y/o poesía infanto-juvenil. 
El Fondo Editorial Permanente se implementa en el ámbito de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación que preside la diputada Sonia Cavagnini y que está a cargo de la convocatoria y de la organización del certamen. 

Desde la Comisión se indicó que la cantidad de obras presentadas superó a la del año pasado, cuando habían sido ocho. Y se dio a conocer que, luego de que cada uno de los integrantes del Comité de Evaluación analice todas las obras y se emitan los dictámenes correspondientes, se consensuará el título ganador, que se dará a conocer públicamente en fecha a confirmar.

De acuerdo con la Ley I N° 329 que creó el Fondo Editorial Permanente, el Comité de Evaluación está integrado por un miembro de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación; un representante designado por la Biblioteca Pública de la Legislatura; dos especialistas en la temática elegidos por la Comisión; un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva y Cultura del Gobierno del Chubut, y un representante de una institución académica de enseñanza superior.

Hay un único premio: la edición de la obra que comprende el armado, diseño, corrección, impresión y encuadernación. El autor o la autora recibirá la cantidad de ejemplares de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Ley I N° 329. Si la obra premiada hubiese sido escrita por dos o más autores, serán considerados como un solo autor.

Las bases y condiciones indican que quienes pueden presentar una obra son los autores nacidos o naturalizados en Chubut o que acrediten una residencia mínima de 5 años en la provincia.
Entre las condiciones se destacan además que “se considerará inédita toda obra nunca publicada o publicada total o parcialmente en revistas, periódicos, volúmenes colectivos, antologías, y se tendrá por no inédita toda obra publicada en volumen de autoría individual”.

T.B

 

