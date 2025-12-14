13°
Domingo 14 de Diciembre de 2025
14 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Agenda completa: Tres propuestas culturales para disfrutar hoy en Esquel

El día comienza con la proyección de "Zootopia 2" en 3D en el Cine Municipal y continúa con el "Playonazo" en el Barrio Los Sauces, culminando con la presentación del Instituto Nativo de Arte Ayhuen en el Centro Cultural Esquel Melipal.
El Municipio de Esquel, a través de su "Agenda Cultural Diciembre", invita a la comunidad a disfrutar de un completo y variado itinerario de actividades para este Domingo 14 de diciembre, con propuestas para todas las edades y bolsillos, incluyendo proyecciones, talleres y presentaciones artísticas.

 

La jornada cultural de hoy se distingue por ofrecer tres eventos en distintos puntos de la ciudad y con distintos formatos.

 

Tarde de cine en 3D

 

El primer evento del día está programado para las 15:00 hs y se desarrollará en el Cine Municipal. Se proyectará la película ZOOTOPIA 2 en formato 3D.

 

La función será en el idioma Castellano y la entrada tiene un costo de $8.500.

 

Encuentro de talleres con entrada libre

 

A media tarde, la actividad se traslada al ámbito comunitario con el "Playonazo". Este evento está programado para las 18:30 hs y se llevará a cabo en el playón del barrio los sauces.

 

El "Playonazo" se presenta como un Encuentro - Talleres en el que participarán los grupos Tamfi y Tamfoc. La gran noticia es que este encuentro tiene entrada libre y gratuita, fomentando la participación de todos los vecinos del barrio y la comunidad en general.

 

Cierre artístico en el Melipal

 

Para cerrar el domingo, la actividad vuelve a concentrarse en el Centro Cultural Esquel Melipal con una presentación musical y de danza.

 

A las 20:00 hs, subirá a escena el espectáculo "COMÚN Y DADES", a cargo del instituto nativo de arte Ayhuen. Para este cierre, el valor de la entrada es de $10.000.



