Agenda completa: Tres propuestas culturales para disfrutar hoy en Esquel

El Municipio de Esquel, a través de su "Agenda Cultural Diciembre", invita a la comunidad a disfrutar de un completo y variado itinerario de actividades para este Domingo 14 de diciembre, con propuestas para todas las edades y bolsillos, incluyendo proyecciones, talleres y presentaciones artísticas.

La jornada cultural de hoy se distingue por ofrecer tres eventos en distintos puntos de la ciudad y con distintos formatos.

Tarde de cine en 3D

El primer evento del día está programado para las 15:00 hs y se desarrollará en el Cine Municipal. Se proyectará la película ZOOTOPIA 2 en formato 3D.

La función será en el idioma Castellano y la entrada tiene un costo de $8.500.

Encuentro de talleres con entrada libre

A media tarde, la actividad se traslada al ámbito comunitario con el "Playonazo". Este evento está programado para las 18:30 hs y se llevará a cabo en el playón del barrio los sauces.

El "Playonazo" se presenta como un Encuentro - Talleres en el que participarán los grupos Tamfi y Tamfoc. La gran noticia es que este encuentro tiene entrada libre y gratuita, fomentando la participación de todos los vecinos del barrio y la comunidad en general.

Cierre artístico en el Melipal

Para cerrar el domingo, la actividad vuelve a concentrarse en el Centro Cultural Esquel Melipal con una presentación musical y de danza.

A las 20:00 hs, subirá a escena el espectáculo "COMÚN Y DADES", a cargo del instituto nativo de arte Ayhuen. Para este cierre, el valor de la entrada es de $10.000.





