Domingo 14 de Diciembre de 2025
14 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ataque terrorista en Australia: 11 muertos y 29 heridos en la popular "Bondi Beach"

El tiroteo masivo se produjo durante una celebración de Janucá en Sídney. Uno de los dos asaltantes fue abatido por la policía y el otro, detenido, dejando imágenes de pánico y rescate en la playa.
Por Redacción Red43

Una violenta jornada de terror sacudió a Australia tras un ataque a tiros perpetrado en la famosa playa Bondi Beach de Sídney, que dejó un trágico saldo de al menos 11 personas fallecidas y 29 heridas. El incidente ocurrió en el extremo norte de la playa, durante una celebración del comienzo de la festividad judía de Janucá.

 

Las imágenes capturadas y transmitidas en redes sociales inmediatamente después del suceso son estremecedoras y reflejan el caos y el pánico que se apoderaron de uno de los sectores más populares y turísticos de la ciudad.

 

Caos, asistencia civil y respuesta policial

La situación de emergencia se desencadenó cuando al menos dos asaltantes vestidos de negro abrieron fuego. Rápidamente, la playa se convirtió en un escenario de pánico, con personas huyendo desesperadamente del sector.

 

Decenas de heridos debieron ser asistidos en los primeros momentos por los propios civiles y testigos, antes de la llegada de los equipos de rescate y la ayuda médica. Videos muestran cómo los civiles y los primeros socorristas, incluyendo agentes de policía, realizaban maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) para intentar salvar la vida de los heridos tendidos en el suelo.

 

La respuesta policial fue inmediata y enérgica:

 

  • Un atacante fue abatido por la Policía de Australia en el lugar del hecho.

     

  • El otro asaltante fue detenido y puesto bajo custodia.

     

En el lugar, se desplegó un vasto operativo con policía armada, personal del Servicio Estatal de Emergencias (SES) y trabajadores de la salud movilizando camillas y evacuando a las víctimas. Las autoridades instaron al público a buscar refugio mientras la situación era controlada.

 

El ataque se focalizó en un evento festivo denominado “Chanukah by the Sea”, una celebración judía realizada en la popular playa por el inicio de la festividad de Hanukkah.



T.B

 

