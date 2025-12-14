Santiago Morales y Jessica Herpsomer fueron los ganadores de la primera fecha del Triatlón Cordillerano

Los deportistas Santiago Morales y Jéssica Herpsomer alcanzaron el primer lugar en la primera fecha del Triatlón Cordillerano que tuvo lugar este domingo por la mañana en la localidad de Trevelin.

Morales logró un registro para unir las tres disciplinas de manera individual de 41min 42seg, superando a Daniel Azocar y a Matías Rovediello, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

Por el lado de las mujeres, en la rama individual, la victoria fue para Jéssica Herpsomer, con un tiempo de 52min 42seg, superando a Barbara Morales y a María Jesús Ochoa, quienes completaron los tres primeros lugares del podio.

Esta fue la primera fecha del Circuito Cordillerano de Triatlón, señalando que la segunda tendrá lugar en Esquel antes de fin de año, en tanto la tercera se llevará a cabo el 25 de enero en el paraje aborigen de Lago Rosario.

PRINCIPALES POSICIONES

Categoría Individual masculina:

1° Santiago Morales (41min 42seg)

2° Daniel Azócar (43min 08seg)

3° Matías Rovediello (45min 33seg)

4° Víctor Amoretti (45min 41seg)

5° Ale Roa (46min 01seg)

6° Fran Contreras (47min 00seg)

7° Walter Muñoz (47min 37seg)

8° Rolando Ríos (47min 59seg)

9° Gustavo Castro (49min 13seg)

Categoría Individual femenina:

1° Jessica Herpsomer (52min 42seg)

2° Bárbara Morales (57min 03seg)

3° María Jesús Ochoa (59min 33seg)

Equipos Caballeros

1° Luis Cayulef, Pablo Pirquinao y Franco Villano Censi (43min 12seg)

Equipo Mixtos

1° Guillermo Ruiz y María Florencia Devetak (46min 35seg)

2° Candela Urra, Ruth Miranda y Walter Gajardo (47min 49seg)